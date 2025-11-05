Αντί Μαξίμου στους «γαλάζιους» βουλευτές τηλεφωνούσε ο ...Σκλήκας! - Βγήκε στο «αντάρτικο» και η ...Βολουδάκη!- Γιατί συγκέντρωσε τα πυρά ο Παπαγεωργίου και η σύγκρισή του με τον ...Φλωρίδη.

Σε μεγάλο στραπάτσο εξελίχθηκε για την κυβέρνηση η προσπάθεια για κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, παρά το γεγονός ότι πέρασε μεγάλο μέρος όσων επεδίωκε, ενισχύοντας σε βάρος του δημοσίου τις ιδιωτικές ταχυμεταφορές.

Ας δούμε μερικά από τα σοβαρά αλλά και από τα ευτράπελα των ημερών αυτών:

ΕΔΙΩΞΕ ΤΟΝ ΣΚΛΗΚΑ ΑΛΛΑ ...ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ: Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας έπρεπε να εκδιωχθεί για όλη την πολιτική που εφάρμοζε τα προηγούμενα χρόνια και για τα μέτρα που εξήγγειλε για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων της επιχείρησης. Το Μαξίμου ουσιαστικά τον οδήγησε σε παραίτηση προκειμένου να κρυφτούν οι ευθύνες των αρμοδίων υπουργών, αλλά και του επιτελικού κράτους. Ταυτόχρονα ωστόσο μένουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο τέως πλέον διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ.

ΟΙ «ΑΝΤΑΡΤΕΣ» ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ: Οι «αντάρτες» βουλευτές της ΝΔ, που εν προκειμένω ήταν δεκάδες, έσωσαν εν μέρει την τιμή της παράταξης. Πέτυχαν «μισή νίκη» απέναντι στο Μαξίμου, δείχνοντας και τα όριά τους: Δεν μπορούν να ανακόψουν επιζήμιες πολιτικές, κάτι που μπορεί να πετύχει μόνο μια εναλλακτική πολιτική πρόταση που όμως η προοδευτική αντιπολίτευση δεν μπορεί να διαμορφώσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Η εκτίμηση είναι πως κάποιοι βουλευτές της ΝΔ θα συνεχίσουν τις αντιδράσεις, γιατί διαφορετικά τι θα πούν στους ψηφοφόρους τους; «Μπορεί το υποκατάστημα στην περιοχή σου να κλείνει, αλλά διώξαμε τον Σκλήκα γιατί δεν το επικοινώνησε σωστά;».

«ΚΑΙ ΣΥ, ΤΕΚΝΟΝ ΒΡΟΥΤΕ;»: Είναι τόσο μεγάλη η αναταραχή στο κυβερνών κόμμα που από τις αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ αντέδρασαν και βουλευτές που δεν το περίμενε κανείς. Όπως πχ η Σέβη Βολουδάκη, τόσο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ή όπως η Μαρία Συρεγγέλα, τέως γραμματέας της ΝΔ και πρώην -εξωκοινοβουλευτικός- υφυπουργός. Οι «Μητσοτακικοί» μάλιστα ήταν ίσως και η πλειοψηφία των αντιδρώντων, εν αντιθέσει με κάποιους «Καραμανλικούς», που από τη στιγμή που τοποθετήθηκαν σε θεσμικές θέσεις έγιναν βασιλικότεροι του βασιλέως!

ΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Για μια ακόμα φορά αρμόδιοι υπουργοί όπως εν προκειμένω ο Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου να κρύφτηκαν στα δύσκολα -χρειάστηκε παρασκηνιακά να επιστρατευτεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης προκειμένου να σώσει ότι σωζόταν- ενώ πλήγμα δέχτηκε στο προφίλ του και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στον οποίο οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι του «χρεώνεται» ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ.

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΦΛΩΡΙΔΗ: Το γεγονός ότι είναι εξωκοινοβουλευτικός τον κάνει από μόνο του «προβληματικό» για πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές. Κάποιοι μάλιστα τον συνέκριναν στο καφενείο της Βουλής με τον Γιώργο Φλωρίδη! «Μπορεί να προέρχεται από άλλο κόμμα αλλά αυτός βάζει τα στήθη του μπροστά για την παράταξη. Άλλοι κρύβονται», έλεγαν χαρακτηριστικά.

ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΣΕ Ο ...ΣΚΛΗΚΑΣ (!): Χαρακτηριστικό του αλαλούμ που επικρατούσε στην κυβέρνηση και με τους υπουργούς να ...κρύβονται, είναι πως στους «γαλάζιους» βουλευτές τηλεφωνούσε ο ...Σκλήκας για να τους ζητήσει να στηρίξουν τα μέτρα!

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Για μια ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα φάνηκε η γύμνια και τα προβλήματα του Μαξίμου. Από την αρχή έως το τέλος της επιχείρησης κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων αναδείχτηκε η ανεπάρκεια του λεγόμενου «επιτελικού κράτους». Το πρόβλημα πλέον για πολλούς είναι το ίδιο το Μαξίμου!