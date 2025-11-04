Βεντέτες και οπλοκατοχή: Ποιοι τα καλύπτουν για μια χούφτα ψήφους;

Παρατηρώντας κανείς πιο προσεκτικά την τραγωδία με τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης δεν μπορεί παρά να του δημιουργηθεί ένα καίριο ερώτημα:

Πού είναι πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί, που προέρχονται από το νησί; Πού είναι υπουργοί, οι βουλευτές του νησιού, ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι;

Τόσο πριν όσο και μετά από τους σκοτωμούς;

Πού είναι με την εκτεταμένη χρήση και εμπορία των όπλων; Με τις ζωοκλοπές.

Δεν αφορά όλους αλλά το ερώτημα είναι υπαρκτό:

Μήπως για μια χούφτα ψήφους, για τη δική τους επιβίωση και αναπαραγωγή, για την επανεκλογή τους, ουκ ολίγοι εξ αυτών συμβιβάστηκαν με τα παραπάνω; Μήπως κάποιοι υπήρξαν και υποχείρια τέτοιων συμφερόντων για τις ψήφους;

Πού βρίσκονται αυτές τις μέρες;

Γιατί κρύβονται;

Γιατί δεν έδωσαν αγώνα εναντίον των αρνητικών αυτών φαινομένων;

Γιατί συνέβαλαν κάποια εξ αυτών να ταυτίζονται με τη ...λεβεντιά και την περηφάνεια;

Η στήλη δεν θέλει απαντήσεις. Να εμφανιστούν αυτές τις ημέρες ζητάει. Και να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια να ξεριζωθούν τέτοιες αντιλήψεις.

Θα το τολμήσουν; Έστω και τώρα; Δύσκολα θα στοιχηματίζαμε σε αυτό, αλλά ας το ελπίσουμε...