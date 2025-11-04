Παρατηρώντας κανείς πιο προσεκτικά την τραγωδία με τη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης δεν μπορεί παρά να του δημιουργηθεί ένα καίριο ερώτημα:
Πού είναι πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί, που προέρχονται από το νησί; Πού είναι υπουργοί, οι βουλευτές του νησιού, ο περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι;
Τόσο πριν όσο και μετά από τους σκοτωμούς;
Πού είναι με την εκτεταμένη χρήση και εμπορία των όπλων; Με τις ζωοκλοπές.
Δεν αφορά όλους αλλά το ερώτημα είναι υπαρκτό:
Μήπως για μια χούφτα ψήφους, για τη δική τους επιβίωση και αναπαραγωγή, για την επανεκλογή τους, ουκ ολίγοι εξ αυτών συμβιβάστηκαν με τα παραπάνω; Μήπως κάποιοι υπήρξαν και υποχείρια τέτοιων συμφερόντων για τις ψήφους;
Πού βρίσκονται αυτές τις μέρες;
Γιατί κρύβονται;
Γιατί δεν έδωσαν αγώνα εναντίον των αρνητικών αυτών φαινομένων;
Γιατί συνέβαλαν κάποια εξ αυτών να ταυτίζονται με τη ...λεβεντιά και την περηφάνεια;
Η στήλη δεν θέλει απαντήσεις. Να εμφανιστούν αυτές τις ημέρες ζητάει. Και να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια να ξεριζωθούν τέτοιες αντιλήψεις.
Θα το τολμήσουν; Έστω και τώρα; Δύσκολα θα στοιχηματίζαμε σε αυτό, αλλά ας το ελπίσουμε...