Όλα τα πιθανά ενδεχόμενα- Γιατί το bonus θα δίνεται με βάση τη διαφορά πρώτου και δεύτερου- Τι συζητείται στο παρασκήνιο-Οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις.

1. ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ; Αυτή τη φορά ναι. Δεν υπάρχουν μόνο εισηγήσεις, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός φαίνεται πλέον να το συζητά. Οριστικές αποφάσεις πάντως δεν έχουν ληφθεί.

2. ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, όπως το συνηθίζει ο πρωθυπουργός. Το 2019, για παράδειγμα, που άλλαξε τον εκλογικό νόμο, φέρεται να τηλεφώνησε στον «εκλογολόγο» του Μαξίμου, νυν υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο την επομένη των Χριστουγέννων!

3. ΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ; Αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει τελικά την αλλαγή το σχέδιο του νέου εκλογικού συστήματος θα έρθει σε συζήτηση λίγο πριν, λίγο μετά τον Μάρτιο.

4. ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ; Όπως πιστεύουν στο Μαξίμου, όχι. Θα πρέπει βλέπετε πριν την ανακοίνωση να έχει διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό το κομματικό τοπίο των εκλογών, τουλάχιστον όσον αφορά τυχόν κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η Μαρία Καρυστιανού αν ιδρύσει κόμμα θα το πράξει κοντά στις εκλογές.

5. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΪΝΑΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ; Τρία. Πρώτον, να πριμοδοτείται το πρώτο κόμμα και με βάση τη διαφορά που υπάρχει από το δεύτερο-αυτό θεωρείται και το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, να επανέλθει ο εκλογικός νόμος Παυλόπουλου, με μπόνους 50 εδρών στο πρώτο κόμμα ανεξαρτήτως ποσοστού και με απαγόρευση να λάβουν μπόνους συνασπισμοί κομμάτων- γι΄ ευνόητους φυσικά λόγους δεν θα λέγεται νόμος Παυλόπουλου. Και τρίτο και λιγότερο πιθανό σενάριο, να αυξηθεί το όριο εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή από 3% στο 5%, καθώς εκτιμάται ότι σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν αντισυσπειρώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

6. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ; Κατηγορηματικά όχι. Τυχόν αλλαγή εκλογικού συστήματος θα έρθει και θα συζητηθεί μαζί με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο εκτός επικράτειας- μέχρι τώρα ισχύει για τις ευρωεκλογές.

7. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΔ; Να πάει να σκάψει το λάκκο των άλλων κομμάτων και να πέσει η ίδια μέσα. Πρώτο, να μην εκτιμήσει καλά την κατάσταση και να πέσει η ίδια μέσα. Δεύτερο, τα ποσοστά της να είναι ποσοστά ευρωεκλογών οπότε θα λάβει και το κόστος από την εφαρμογή του εκλογικού συστήματος και δεν θα μπορεί να θέσει και το δίλημμα για αυτοδυναμία, αφού με 28,31% δεν εκβιάζεις πολιτικά σχεδόν κανέναν! Και τρίτο, στη ζυγαριά μπαίνει και το προφίλ του πρωθυπουργού, καθώς έως τώρα από τους υποστηρικτές του Μαξίμου προβάλλεται η «θεσμικότητα» του πρωθυπουργού, που το λέει και δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο ανεξαρτήτως συγκυριών και που τώρα θα αναγκαστούν να προπαγανδίζουν το αντίθετο, πως ο πρωθυπουργός δεν νοιάζεται να ...τσακαλωθεί για την ανάγκη της σταθερότητας της χώρας.

8. ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΤΟ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ»; Το «γερμανικό μοντέλο» είναι ένα εκλογικό σύστημα που περιλαμβάνει συνδυασμό εκλογής των βουλευτών με σταυρό σε «στενές εκλογικές περιφέρειες (δηλαδή μονοεδρικές) και εκλογής με λίστα σε ευρύτερες περιφέρειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

(Το κείμενο έχει γραφτεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)