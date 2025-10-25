Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει την αλλαγή του εκλογικού νόμου-Πότε θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις ο πρωθυπουργός δείχνει αυτή τη φορά «να μην είναι αρνητικός» στην αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Αντιθέτως, έχει αναλάβει ήδη δυο τουλάχιστον εισηγήσεις για το περιεχόμενο του νέου εκλογικού νόμου.

-Το πιθανότερο σενάριο είναι να υιοθετηθεί η κατανομή του bonus με βάση τη διαφορά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος και όχι με βάση το ποσοστό του πρώτου κόμματος, όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα όλα τα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα την περίοδο της μεταπολίτευσης!

-Σε μια τέτοια περίπτωση το νέο εκλογικό σύστημα θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι μεγάλη, σχεδόν... νταμπλ σκορ!

-Οι εισηγήσεις για αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή από το 3% στο 5% δείχνει να απορρίπτονται καθώς ο φόβος είναι πως θα υπάρξουν συνεργασίες κομμάτων που εν τη ενώσει τους θα πιάνουν το 5%. Επιπλέον μπροστά στο ενδεχόμενο να μην εκπροσωπηθούν κάποια κόμματα στη Βουλή ενδέχεται οι ψηφοφόροι τους να ενισχύσουν κάποια μεγαλύτερα δημιουργώντας ισχυρότερους πόλους απέναντι σε κόμματα εξουσίας. Ψηφοφόροι της Νίκης, πχ, αν δουν ότι το κόμμα τους δεν έχει ελπίδες εισόδου στη Βουλή να ψηφίσουν -επίσης ως παράδειγμα- το κόμμα Βελόπουλου, εντείνοντας τα προβλήματα για τη ΝΔ.

-Ο πρωθυπουργός θα λάβει τις αποφάσεις του για αλλαγή ή όχι του εκλογικού νόμου στις διακοπές των πρώτων ημερών του νέου έτους, ώστε να έχει και μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις καθώς και το συσχετισμό δυνάμεων που δημιουργείται.