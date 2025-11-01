Πότε θα κορυφωθεί-Πώς κινούνται οι μετοχές των «δελφίνων»-Ποιος ο στόχος του πρωθυπουργού- Το οριστικό ρήγμα με Σαμαρά, βαθαίνει η απόσταση με Καραμανλή και Παυλόπουλο.

Η δημόσια αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια δεν ήταν παρά το πρώτο επεισόδιο στη μάχη για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.

Πρώτο ερώτημα είναι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντέξει έως τις εκλογές ή κάτω από το βάρος ενός ενδεχόμενου αρνητικού αποτελέσματος θα επιχειρήσει να επαναλάβει το προηγούμενο Σημίτη-Παπανδρέου το 2004, με την αλλαγή της ηγεσίας «εν πλω». Ο ίδιος δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση και σαφώς θα δώσει τη μάχη για να οδηγήσει τη ΝΔ όχι απλώς στις κάλπες, αλλά και στην πρώτη θέση, ώστε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία ή, έστω, να έχει τον πρώτο λόγο στο ποιος θα είναι ο επικεφαλής σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θα αντέξει όμως να φτάσει έως τις κάλπες αν η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν ξεκολλά;

Δεύτερο ερώτημα τι θα συμβεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορέσει να είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας; Με βάση το Καταστατικό της ΝΔ θα πρέπει να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, θέμα που δεν τίθεται για όσο χρονικό διάστημα ο αρχηγός του κόμματος παραμένει πρωθυπουργός. Κατ΄ ουσίαν δηλαδή θα ανοίξει και τυπικά το θέμα της ηγεσίας, με τον ίδιο τον νυν πρωθυπουργό να έχει αφήσει να εννοηθεί πως σε μια τέτοια περίπτωση θα επιστρέψει στην εργασία του.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδιζε μια τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός, ακόμα και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, η μάχη για την επόμενη μέρα θα ενταθεί με διαφορετικούς ίσως πρωταγωνιστές και με διαφορετικούς συσχετισμούς και με τον νυν πρωθυπουργό να έχει πολλές πιθανότητες να επιβάλλει έναν «δικό του υποψήφι».

Η εκδήλωση στο Άμυνας την περασμένη Τετάρτη με ομιλητές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια έδωσε τα πρώτα συμπεράσματα για την εσωκομματική ανθρωπογεωγραφία και το «χρηματιστήριο αξιών» στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Μεταξύ άλλων:

-Στη σκιά της παρασκηνιακής μεν αλλά σφοδρής σύγκρουσης του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας η εκδήλωση επέφερε ένα «μορατόριουμ» στις σχέσεις των δυο ανδρών. Ένα μορατόριουμ που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η μάχη για την ηγεσία στη ΝΔ έχει ήδη ξεκινήσει και έχει μάλιστα μεταφερθεί από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Μάχη με πολλά σκαμπανεβάσματα, προσωρινούς νικητές και ηττημένους και με ορίζοντα και πρώτο σταθμό τις επόμενες εθνικές εκλογές.

-Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ουσιαστικά συμφώνησαν σε ένα «Σύμφωνο Συνεννόησης» για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κανείς εκ των δυο άλλωστε στην παρούσα φάση δεν επιθυμεί και κανέναν δεν συμφέρει η ευθεία αντιπαράθεση μεταξύ τους: Ούτε τον πρωθυπουργό αν αναγκαστεί να εκδιώξει τον πρώτο τη τάξει «δελφίνο» από την κυβέρνηση, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση είναι ωσάν να του παραδίδει την ηγεσία της ΝΔ, ούτε τον Νίκο Δένδια να αποχωρήσει με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έως τις εκλογές ο Ν. Δένδιας θα είναι απαραιτήτηως μέλος της κυβέρνησης. Το διακύβευμα είναι ποιος σε μια τέτοια περίπτωση θα χρεωθεί τον ...μουτζούρη!

-Σε κάθε περίπτωση ο υπουργός Άμυνας με την παρέμβασή του για τον Π. Ρούτσι και τη στάση του με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και με αποκορύφωμα την εκδήλωση της Τετάρτης στο υπουργείο Άμυνας, πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση, αυξάνοντας τις μετοχές του για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ν. Δένδιας μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο την απόσταση που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους «δελφίνους» της ΝΔ. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που δείχνει ότι έχει προϋποθέσεις να τον ανταγωνιστεί και να τον συναγωνιστεί έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία στην επόμενη διαδοχή, ο Κωστής Χατζηδάκης από τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης δείχνει να χάνει έδαφος, ο Άδωνις Γεωργιάδης πορεύεται για την επόμενη μέρα διαμορφώνοντας και προωθώντας τη "δεξιά ατζέντα" και ο Βασίλης Κικίλιας κινείται ακόμα εντατικά στο παρασκήνιο με στόχο σύντομα να εμφανιστεί και στο προσκήνιο ως «δελφίνος».

-Την ίδια στιγμή το ρήγμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι μη αναστρέψιμο με το ερώτημα να είναι πότε ο πρώην πρωθυπουργός θα ιδρύσει το κόμμα του, ενώ βαθαίνει όλο και περισσότερο με τον Κώστα Καραμανλή και τον Προκόπη Παυλόπουλο. Η όλη κατάσταση παραπέμπει σε κινούμενη άμμο, με τελικό χρόνο αναμέτρησης το διάστημα μετά τις δυο εκλογικές αναμετρήσεις.

