Το Μαξίμου «προστατεύει» τον πρώην υπουργό, αλλά «τον δίνει» όταν είναι το σκάνδαλο να μην αγγίξει τον πρωθυπουργό!

Στο σημερινό της ρεπορτάζ (ΕΔΩ) η Λώρα Ιωάννου περιγράφει λεπτομερώς τη σουρεαλιστική κατάσταση που επικρατεί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος από την ημέρα που τον απέπεμψε ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης είναι -και παραμένει- σύμβουλος του πρωθυπουργού με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου.

Το εντυπωσιακότερο είναι πως ο Γρ. Βάρρας κατέθεσε τα μύρια όσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον προϊστάμενο τότε υπουργό του Μ. Βορίδη, αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο να τα αναφέρει στον πρωθυπουργό!

Ο οποίος ούτε τον ρώτησε όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε!

Το Μαξίμου ταυτόχρονα προστατεύει -έως τώρα- τον Μ. Βορίδη και δεν θέλει να τον θυσιάσει. Για παράδειγμα, όπως είναι η στήλη σε θέση να γνωρίζει, ο πρώην υπουργός είχε δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής (σε καμία περίπτωση δεν ήθελε Προανακριτική) ενώ ρωτήθηκε -και συμφώνησε- και για το αν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης θα παρέδιδε το non paper του Γρ. Βάρρα στην Εξεταστική.

Το «σταυρόλεξο» είναι απλό: Ο Μ. Βορίδης θεωρείται πως είναι το τελευταίο «ανάχωμα» πριν η υπόθεση φτάσει στον πρωθυπουργό. Αν η υπόθεση δεν φτάσει στον πρωθυπουργό, ο Βορίδης θα έχει την πλήρη κάλυψη. Αν η υπόθεση φτάσει στον πρωθυπουργό ο Βορίδης θα θυσιαστεί! Όπως ο Γρηγόρης Δημητριάδης για τις παρακολουθήσεις, ο Χρ. Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στα Τέμπη (λες και πήγε μόνος του ο Τριαντόπουλος, χωρίς εντολή του πρωθυπουργού).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου, ωστόσο, συνεχίζοντας την τακτική της θυσίας υπουργών δεν κατανοεί κάτι: Πως πέρασε ο καιρός της «αθωώτητας». Και πως τώρα, μετά την επανάληψη τόσες φορές του ιδίου έργου, η ευθύνη επιστρέφει στον πρωθυπουργό.

Δεν γίνεται, βλέπετε, να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει! «Ποιος κυβερνάει τότε αυτή τη χώρα») που θα αναρωτιούνταν, αν ζούσε ο ιδρυτής της παράταξης Κωνσταντίνος Καραμανλής.