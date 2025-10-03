Η Δανία εισάγει την υποχρεωτική θητεία και για τις γυναίκες, ενώ στη Λιθουανία 10χρονα παιδιά εκπαιδεύονται στη χρήση drones- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Μπορεί να αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα αλλά -και- η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο. Αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ (αρχικά συντάκτη Ε.Μ.) για την ενίσχυση των στρατευμάτων, με επίκεντρο τη Γερμανία:

Τουλάχιστον 100.000 επιπλέον στρατιώτες θα πρέπει να ενταχθούν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) μέσα στην επόμενη δεκαετία, προκειμένου να ανταποκριθούν στους νέους ΝΑΤΟικούς στόχους που τέθηκαν τον Ιούνη στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, όπου τα κράτη - μέλη αποφάσισαν να προετοιμαστούν για μεγάλης κλίμακας, υψηλής τεχνολογίας σύγκρουση με τη Ρωσία και άλλους γεωπολιτικούς αντιπάλους.

Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο που επικαλούνται το πρακτορείο «Reuters» και το «Politico», ο αρχηγός του γερμανικού στρατού Αλφονς Μάις πιέζει για ραγδαία επέκταση των δυνάμεών του έως το 2029, καθώς επιδιώκει να καταστεί ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης.

Ο ίδιος περιγράφει μία σαρωτική ενίσχυση, που θα διπλασιάσει σχεδόν τις ενεργές θέσεις και θα υπερτριπλασιάσει τις μονάδες εσωτερικής άμυνας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το έγγραφο που εστάλη στο υπουργείο Αμυνας και στον γενικό επιθεωρητή της Bundeswehr στις αρχές του μήνα, υποστηρίζει ότι «μόνο ένας πολύ μεγαλύτερος στρατός θα δώσει στη Γερμανία την αξιοπιστία να αποτρέψει τους αντιπάλους και να διεξάγει έναν πόλεμο υψηλής έντασης μαζί με τους συμμάχους».

Μέχρι το 2035 τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να δαπανούν για στρατιωτικούς σκοπούς το 5% του ΑΕΠ τους. Η γερμανική κυβέρνηση θα υπερδιπλασιάσει τις στρατιωτικές δαπάνες στα 152,8 δισ. ευρώ έως το 2029. Το 2024 οι δαπάνες ανήλθαν σε 74,5 δισ., ενώ 115,7 δισ. έχουν ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Αλλά ακόμη και ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός χρειάζεται στρατιώτες. Και σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο του Μάις, ο γερμανικός στρατός, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε φάση ανασύνταξης, χρειάζεται συνολικά περίπου 100.000. Ειδικότερα, η Γερμανία θα πρέπει μέχρι το 2029 να αυξήσει τους εν ενεργεία στρατιώτες κατά 45.000. Και αυτό πρέπει να γίνει «το συντομότερο δυνατό» για να συμβαδίσει ο στρατός με το «περιβάλλον απειλών».

Πάνω από 100.000 θα στρατολογηθούν τα επόμενα χρόνια

Σύμφωνα με ΝΑΤΟικές «εκτιμήσεις», η Ρωσία το 2029 θα μπορούσε να είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια μεγάλη επίθεση κατά των ευρωπαϊκών μελών. Ο Μάις έχει επίσης επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη «ρωσική απειλή» και την «επιτακτική ανάγκη» να καταστεί η Γερμανία «επαρκώς ετοιμοπόλεμη έως το 2029». Το πρόγραμμα στρατιωτικοποίησης της ΕΕ «ReArm Europe», που μετονομάστηκε σε «Readiness 2030» (Ετοιμότητα 2030), θέτει επίσης αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα.

Το έγγραφο που επικαλείται το «Politico» αναφέρεται στην ανάγκη για περίπου 90.000 ενεργές θέσεις και 64.000 μη ενεργές έως το 2029 - από τους σημερινούς 62.000 ενεργούς και 37.000 μη ενεργούς στρατιώτες. Παράλληλα, ο στρατός εντοπίζει την ανάγκη για επιπλέον 45.000 ενεργές και 15.000 μη ενεργές θέσεις έως το 2035.

Στο επίκεντρο τίθεται η «εδαφική άμυνα» της Γερμανίας. Σύμφωνα με το «Οργανωτικό Σχέδιο Γερμανίας», οι δυνάμεις της αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 138.000 θέσεις έως το 2029, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 9.500 νέων ενεργών στρατιωτών. Αυτό θα καθιστούσε τις δυνάμεις εσωτερικής άμυνας το μεγαλύτερο μέρος του μελλοντικού γερμανικού στρατού.

Ο Μάις επικαλείται επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης drones και ρομποτικών συστημάτων και διατήρησης μεγάλων αποθεμάτων προσωπικού και εξοπλισμού.

Οι τρέχουσες δομές της Γερμανίας, όπως προειδοποιεί ο ίδιος, δεν είναι ούτε κατά διάνοια επαρκείς. Η επίτευξη των στόχων θα απαιτούσε όχι μόνο μεγαλύτερο στράτευμα, αλλά και αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, νέα μοντέλα στρατολόγησης και διαρκή πολιτική υποστήριξη.

Με «καρότο» και «μαστίγιο»

Αυτά τα «νέα μοντέλα στρατολόγησης» επεξεργάζεται η συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών (CDU) / Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και το τελικό νομοσχέδιο για τη γενίκευση της στράτευσης - σε «εθελοντικό» προς το παρόν επίπεδο - αναμένεται να κατατεθεί στη γερμανική Βουλή μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη.

Παρά τους πολεμικούς προϋπολογισμούς - ρεκόρ, η Bundeswehr δύσκολα προσελκύει και διατηρεί νέους στρατιώτες, με σχεδόν το 1/4 των νεοσύλλεκτων να αποχωρούν εντός των πρώτων έξι μηνών της θητείας τους.

Στον κυβερνητικό συνασπισμό υπάρχει «διχόνοια», αν ο στόχος για τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης θα επιτευχθεί - σε αυτή τη φάση - με το «μαστίγιο» ή με το «καρότο». Ολες οι πλευρές συμφωνούν πως πρέπει να εισαχθεί κάποιας μορφής «εθνική θητεία», όμως η CDU/CSU υπερασπίζεται την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, ενώ το SPD προτάσσει τη γενίκευση της θητείας ...«από την πίσω πόρτα».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλοι οι 18χρονοι άντρες θα εγγράφονται για στρατιωτική θητεία, αν και η ένταξη θα παραμείνει εθελοντική σε πρώτη φάση και θα δοθούν ορισμένα «κίνητρα», εν μέσω επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου και αύξησης της ανεργίας με τον αριθμό των ανέργων να ξεπερνά τα 3 εκατ. τον Αύγουστο, για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία.

Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι στρατολόγησης με την εθελοντική προσφορά, θα μπορούσε να επιστρέψει η υποχρεωτική στράτευση. Το γερμανικό αστικό κράτος θα μπορεί να επικαλεστεί «την κατάσταση ασφαλείας» και να επιστρατεύει όλους τους νέους άνδρες.

Ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους τον περασμένο Ιούνη είχε δηλώσει ότι η Γερμανία χρειάζεται 80.000 - και όχι 100.000 όπως αναφέρει το έγγραφο Μάις - επιπλέον εν ενεργεία στρατιώτες και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία) για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας».

Δανία: Υποχρεωτική θητεία και για τις γυναίκες

Αλλες χώρες του ΝΑΤΟ επεκτείνουν επίσης το μέγεθος των στρατών τους.

Το κοινοβούλιο της Δανίας θέσπισε την υποχρεωτική θητεία και για τις γυναίκες από την 1η Ιούλη 2025. Μετά τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η Δανία είναι η τρίτη χώρα που θεσπίζει την υποχρεωτική θητεία για τα δύο φύλα. Ταυτόχρονα, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της χώρας για το 2026 αυξάνεται κατά 6,8 δισ. ευρώ.

Γυναίκες υπηρετούν και σήμερα στη Δανία, αλλά σε εθελοντική βάση, αποτελώντας ήδη το 25% των ενόπλων δυνάμεων. Ο σχεδιασμός για το άμεσο μέλλον προβλέπει ότι η Δανία χρειάζεται κάθε χρόνο τουλάχιστον 7.500 στρατεύσιμους, άνδρες και γυναίκες.

Ετσι, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την καθιέρωση της στρατιωτικής θητείας για τις γυναίκες από το 2027, η κυβέρνηση της σοσιαλδημοκράτισσας Μέτε Φρέντρικσεν αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες και να την καθιερώσει από φέτος. «Με δεδομένες τις επίκαιρες προκλήσεις για την ασφάλεια της χώρας, είναι σημαντικό να επικυρώσουμε την πλήρη ισοτιμία ανδρών και γυναικών σε αυτόν τον τομέα», αναφέρει ο υπουργός Αμυνας Τρόελς Λουντ Πόλσεν.

Σύμφωνα με το «σκανδιναβικό μοντέλο», υποχρεωτικότητα της θητείας σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες στα 18 τους χρόνια περνούν από απογραφή ως στρατεύσιμοι, αλλά τελικά η κλήση όσων πρόκειται να καταταγούν γίνεται μετά από κλήρωση και μόνο σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί προηγουμένως ο απαραίτητος αριθμός στρατεύσιμων σε εθελοντική βάση.

Πολωνία: Αύξηση των εθελοντών, αλλά και απροθυμία να πολεμήσουν

Χιλιάδες Πολωνοί εγγράφονται για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς ο στρατός της Πολωνίας επιδιώκει να γεμίσει τις τάξεις του με επαγγελματικό και εθελοντικό προσωπικό.

Περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025, δήλωσε στο πρακτορείο «Reuters» ο επικεφαλής του Κεντρικού Κέντρου Στρατολογήσεων της Πολωνίας.

Είπε ότι αναμένει πως περίπου 40.000 εθελοντές θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση μέχρι το τέλος του 2025, υπερδιπλάσιος αριθμός από τους 16.000 το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Από το 2022 η Πολωνία έχει υπερδιπλασιάσει τις στρατιωτικές δαπάνες από 2,2% του ΑΕΠ σε 4,7% φέτος, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 32 μελών του ΝΑΤΟ, πολύ μπροστά από κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των Πολωνών εμφανίζεται να λέει «όχι» στο να προσφερθεί εθελοντικά για στρατιωτική θητεία ή να υποστηρίξει ενεργά τις ένοπλες δυνάμεις εάν ξεσπάσει πόλεμος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Η δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου Pollster για την εφημερίδα «Super Express», που δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, διαπίστωσε ότι το 57% των ερωτηθέντων δεν θα υπέγραφε για εθελοντική θητεία ή δεν θα υποστήριζε τον στρατό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Λίγο περισσότερο από το 1/4, το 26% δήλωσε ότι θα προσφερθεί εθελοντικά ή θα υποστηρίξει ενεργά την πολεμική προσπάθεια, ενώ το 17% δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη την προηγούμενη Τετάρτη και την Πέμπτη, στη σκιά της κατάρριψης drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Λιθουανία: Εκπαίδευση στη χρήση drones από 10 χρονών

Στη Λιθουανία το υπουργείο Αμυνας εγκαινίασε το πρώτο από τα εννέα σχολεία που θα λειτουργήσουν σε όλη τη χώρα, όπου θα διδάσκονται σε παιδιά από 10 ετών και ενήλικες πώς να χειρίζονται, να συναρμολογούν και να προγραμματίζουν drones.

«Ο στόχος είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που η Λιθουανία αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, δεδομένου ότι συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας, σύμφωνα με το «Reuters».

Τα παιδιά και οι άλλοι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται drones με οπτική προβολή πρώτου προσώπου (FPV), τετρακόπτερα και μονοπτέρυγα drones.

Στο σχολείο του Ταουράγκε, 20 χλμ. από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, τα παιδιά εξασκούνταν σε εικονικές πτήσεις με υπολογιστές. Ενας μαθητής στο πεδίο εκπαίδευσης εξασκούνταν στην πτήση ενός μίνι drone, υπό την επίβλεψη των δασκάλων.