Η δημοτικότητα των υπουργών και η μάχη για την επόμενη μέρα.

Δίδυμο για την επόμενη μέρα διαμορφώνεται στη Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα που περνάει μάλιστα το δίδυμο αυτό καθίσταται όλο και πιο διακριτό και περισσότερο ενισχυμένο.

Η δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha αποτυπώνει τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με το εσωκομματικό χρηματιστήριο του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Νίκος Δένδιας ξεχωρίζει με την απήχησή του τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και στους ψηφοφόρους της ΝΔ, γεγονός που τον καθιστά αδιαμφησβήτητο φαβορί για την επόμενη μέρας στη ΝΔ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, δείχνοντας πως ενσωματώθηκε πλήρως στη ΝΔ και αποτελεί πλέον το αουτσάιντερ -ή, καλύτερα, τον «δελφίνο» της επόμενης γενιάς.

Ο Κωστής Χατζηδάκης πληρώνει προφανώς την πλήρη ταύτισή του με τον πρωθυπουργό, ενώ η αντιπροεδρία δεν του δίνει έδαφος προκειμένου να κερδίσει δημοτικότητα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μάλιστα, λαμβάνει τα ίδια ποσοστά δημοτικότητας με τον Κωστή Χατζηδάκη στο σύνολο των ψηφοφόρων, ενώ προσπερνά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ!

Τη δική του μάχη δίνει και ο Βασίλης Κικίλιας που είναι πέμπτος στο σύνολο, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ τον προσπερνούν κατά μια μονάδα οι Τάκης Θεοδωρικάκος και η Νίκη Κεραμέως...