Απογοητευμένοι δηλώνουν οι αγρότες στα μπλόκα σε όλη τη χώρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Πιο αποφασισμένοι από ποτέ εμφανίζονται οι αγρότες από τα μπλόκα σε όλη τη χώρα μετά τις ανακοινώσεις «στήριξης» του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση. Οι αγρότες από το μπλόκο Ε65 στην Καρδίτσα δηλώνουν πως «Υπογράφουν το ξεκληρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Θα ήταν πιο έντιμο να βγεί η κυβέρνηση και να πει ότι δεν μας θέλει στην παραγωγή».

Ανάλογες είναι και οι αντιδράσεις από την Νίκαια όπου υπάρχει αναβρασμός μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων αλλά και δικαίωση μεταξύ των αγροτών για την συλλογική απόφασή τους να μην καθίσουν στο τραπέζι διαλόγου με την κυβέρνηση.

Απογοήτευση επικρατεί σύμφωνα με το thesspost και στο μπλόκο των Μαλγάρων μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, για την εξειδίκευση των μέτρων.

Οι αγρότες παρακολούθησαν σε ζωντανή σύνδεση τις ανακοινώσεις από την καλύβα του μπλόκου, ενώ το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσουν για να ανακοινώσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Το εάν θα προχωρήσουν στο πανελλαδικό 48ωρο «μπλακ άουτ» από αύριο, θα αποφασιστεί συλλογικά μέσω της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Ανεστίδης: «Θα απαντήσουμε ως πανελλαδικό όργανο»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης δήλωσε: «Στις 6 η ώρα θα κάνουμε σύσκεψη όπως όλα τα μπλόκα, θα συγκεντρώσουμε τις απόψεις όλων των αγροτών και θα απαντήσουμε ως πανελλαδικό όργανο. Αυτό που φάνηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι ότι είναι μια καπιταλίστρια. Πάλι κουκούλωσαν το θέμα της Μερκοσούρ. Τα προϊόντα απο τη Ν. Αμερική μπορούμε να τα παράξουμε κι εμείς, με φθηνά φυτοφάρμακα. Λένε ότι θα κάνουν ασφαλιστικές δικλείδες, μέχρι τώρα, δεν είχαν; Κι όμως τα ελληνοποιούσανε. Τώρα θα ενεργοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες. Και τα 45.000 εκατ. που λέει η κα Φον ντερ Λάιεν, για τη ζημιά που θα πάθουμε εμείς οι αγρότες, είναι για τα επόμενα 2 χρόνια που θα κρατάει το 25% από τις επιδοτήσεις».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Αναδιανομή των 160 εκ ευρώ αδιάθετων από επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους (80 εκ ευρώ) και σιτοπαραγωγούς- βαμβακοπαραγωγούς (80 εκ ευρώ) Επέκταση από τη ΔΕΗ του προγράμματος ΓΑΙΑ για δύο έτη από την 1η Απριλίου 2026, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Άμεση τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% που είναι σήμερα) και αύξηση του ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών Παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, με ειδική εφαρμογή (app) στο κινητό, από 1η Νοεμβρίου 2026 Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αγροτικής ιχνηλασιμότητας και αυθεντικότητας, για την αντιμετώπιση με ψηφιακό τρόπο των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Πετραλιάς: Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παίρνοντας το λόγο είπε πως μέσω εφαρμογής στο κινητό θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία, ενώ είπε πως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει την μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.