«Το Κόμμα μας εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό και το ΚΚ της Κούβας και τα θερμά συλλυπητήριά του για τους 32 Κουβανούς μαχητές που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά της στρατιωτικής μηχανής των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Βενεζουέλα. Ο λαός και το ΚΚ της Κούβας, βασισμένοι στις επαναστατικές τους παρακαταθήκες, θα αντιπαλέψουν τις υπονομευτικές ενέργειες και τις κάθε είδους δυσκολίες που δημιουργεί η κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Κάτω τα χέρια από την Κούβα και τον λαό της».