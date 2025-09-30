Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αρχές Νοεμβρίου η παρέμβαση Καραμανλή για τα εθνικά θέματα- Τέλος οι διαρροές για ...ανοίγματα του Μαξίμου στους δυο πρώην πρωθυπουργούς!

Οι εκθέσεις στο πολιτικό σκηνικό αναμένονται ραγδαίες.

Όταν το Dnews (ΕΔΩ) αποκάλυπτε ότι «ο κύβος ερρίφθη» και ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύει κόμμα, κάποιοι έσπευσαν να μας λοιδορήσουν. Κάποιοι άλλοι, κατάπιναν αμάσητα τις διαρροές κάποιων από το Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός ετοιμάζει ...ανοίγματα στους δυο πρώην πρωθυπουργούς.

Μετά την παρέμβαση του Χρύσανθου Λαζαρίδη με άρθρο του στα «Νέα Σαββατοκύριακο», άρθρο που αναδημοσίευσε το Dnews την Κυριακή (ΕΔΩ) όλοι πείστηκαν: Ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύει κόμμα, γεγονός που αποτελεί πραγματική «μαχαιριά» στο πλευρό του πρωθυπουργού και, προφανώς, θα επιταχύνει τις πολιτικές - απλώς δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αυτό ακριβώς που θα συμβεί.

Η επίθεση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού και βουλευτή Καβάλα Μακάριου Λαζαρίδη στον ...συνεπώνυμο του Χρύσανθου, δείχνει πως και το Μαξίμου πλέον «συμφιλιώνεται» με την πραγματικότητα και ετοιμάζεται για σφοδρές πολιτικές και προσωπικές επιθέσεις στον πρώην. πρωθυπουργό. Έτσι μπαίνει τέλος και στα ...ανοίγματα που τάχα μου ετοίμασε το Μαξίμου στην Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ότι ο Κώστας Καραμανλής διαχώρισε τη θέση του από τον Μεσσηνιακό πολιτικό.

Ο Κώστας Καραμανλής, άλλωστε, που και σαφώς δεν αποχωρεί από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει τα «Παιχνίδια», έχει προγραμματίσει τη νέα του παρέμβαση: Αρχές Νοεμβρίου, σε εκδήλωση της Εξέτασης Μακεδονικών Σπουδών, στη Θεσσαλονίκη. Ο τόπος και ο χρόνος αποδεικνύεται πως αντικείμενο της ομιλίας του θα είναι η εξωτερική πολιτική, με τον Σερραίο πρώην πρωθυπουργό να επιμένει απολύτως στις θέσεις που εκφράζει κατά τις τελευταίες ομιλίες του , μια από τις οποίες επέφερε τη δημόσια κριτική από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις του στον «Σκάι»!

Οι προτάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ γίνονται πλέον από παρασκηνιακές δημόσιες- γεγονός που σαφώς αποτελεί κομβικό σημείο για τις διεργασίες στο κυβερνών κόμμα.