Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψινδεν είσαι η «λύση». Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Πότε αποτυγχάνει μια Πολιτική; Όταν στηρίζεται σε λάθος υποθέσεις, όταν επιδιώκει ανέφικτα αποτελέσματα, όταν δεν έχει διαβάσει καλά τον αντίπαλο ή όταν δεν υπάρχει «εναλλακτική», αν όλα πάνε στραβά.

Η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη αποδείχθηκε πλήρως αποτυχημένη, γιατί συνέβησαν ΟΛΑ τα παραπάνω μαζί!

Κι έτσι φτάσαμε στο «φιάσκο» της Νέας Υόρκης.

Κι όχι μόνο γιατί ματαιώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να γίνει κάποια στιγμή.

Αλλά όλα τα υπόλοιπα, που πιστοποιούν πλήρη αποτυχία, έχουν ήδη συμβεί.

Ποιά είναι «όλα τα υπόλοιπα»;

Από τότε που υπογράφηκε η «Διακήρυξη Αθηνών» με την Τουρκία:

Πρώτον, η Ελλάδα υπέγραψε «φιλία» με την Τουρκία, χωρίς εκείνη να παίρνει πίσω κανένα από τα τετελεσμένα που είχε δημιουργήσει σε βάρος μας (εισβολή στην Κύπρο, casus belli, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, Τουρκολυβικό μνημόνιο). Έτσι στέλναμε μήνυμα σε φίλους, εχθρούς, συμμάχους και δυνητικούς συμμάχους, ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία δεν είναι, τάχα, «σοβαρές».

Άρα κανείς τρίτος δεν χρειάζεται να τις παίρνει στα σοβαρά.

Μόνοι μας «ξεπλέναμε» την Τουρκία!

Δεύτερον, η Άγκυρα στο μεταξύ πέτυχε εντυπωσιακές γεωπολιτικές ανατροπές:

- προσέγγισε χώρες που μέχρι πρότινος ήταν εχθρικές απέναντί της, όπως η Αίγυπτος και η κυβέρνηση της Βεγγάζης στη Λιβύη,

- άνοιξε το δρόμο για να πάρει αναβαθμισμένα F-16 από τις ΗΠΑ,

- διεκδικεί Eurofighter από την Ευρώπη και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να πείσει καμία χώρα να μη στηρίξει την Τουρκία, αφού η ίδια είχε ήδη ανακηρύξει την Άγκυρα... «φίλη» της!

Κανείς δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις τουρκικές προκλήσεις προς την Ελλάδα. Αφού η ίδια η Ελλάδα πρώτη τις υποβαθμίζει...

Οι χώρες, συνήθως, πρώτα λύνουν τα προβλήματά τους με έναν απειλητικό γείτονα και μετά υπογράφουν «φιλία» μαζί του.

Εμείς κάναμε το αντίθετο – και το πληρώνουμε τώρα.

Κι έτσι η «φίλη» Τουρκία, ενώ εξακολουθεί να μας απειλεί, βρίσκεται η ίδια στο κέντρο των εξελίξεων - κι εμείς στο περιθώριο.

Όταν μόνος σου υποβαθμίζεις τις απειλές που δέχεσαι, όταν μόνος σου διακηρύσσεις τη «φιλία» σου προς εκείνον που πρωτίστως σε απειλεί, κανείς δεν σε υπολογίζει στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς του.

Τόσο απλά...

Προχθές, ο «φίλος» μας Ερντογάν διακήρυξε από το βήμα του ΟΗΕ ότι «τίποτα δεν γίνεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας».

Αυτό ΔΕΝ σημαίνει πώς «όλα έχουν τελειώσει»...

Η Τουρκία αντιμετωπίζει και η ίδια σοβαρά προβλήματα.

Όσα πέτυχε σε βάρος μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι ακόμα αντιστρέψιμα...

Αλλά για να αντιστραφούν, χρειάζεται άμεση και ριζική αναθεώρηση Πολιτικής. Γιατί η Πολιτική μας έχει πλήρως αποτύχει.

Και η αποτυχία ΔΕΝ αφορά μόνον τα ελληνοτουρκικά...

Τρίτον, η προχθεσινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στον ΟΗΕ, κατήγγειλε ανοιχτά όλα όσα η Ευρώπη –και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης– θεωρούσαν «ιερό δισκοπότηρο» τα τελευταία χρόνια: πράσινη μετάβαση, παράνομη μετανάστευση, δικαιωματισμό. Η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανη να ανατρέπονται οι βεβαιότητές της – και ήδη αρχίζει να τις αναθεωρεί.

Τέταρτον, όλα αυτά ΔΕΝ ήταν «απρόβλεπτα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εγκαίρως προειδοποιηθεί! Για όλα:

- και για την αποτυχία της Κατευναστικής πολιτικής προς την Τουρκία,

- και για την καταστροφική βιασύνη στην «πράσινη μετάβαση»,

- και για τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό,

- και για τη δράση των διακινητών στο μεταναστευτικό.



Δεν έσφαλλε επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις συνέπειες.

Έσφαλλε παρ' ό,τι τον είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως!

Κι όμως, παρουσιάζεται σήμερα ως η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας»!

Όταν έχεις αποτύχει πλήρως, ενώ σε είχαν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψιν, δεν είσαι η «λύση».

Είσαι το πιο σοβαρό ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

(Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης είναι πρώην βουλευτής, σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο»).