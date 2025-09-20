Το χρηματιστήριο των ...δελφίνων- Τα αδιέξοδα στο Μαξίμου- Κινούμενη βόμβα οι βουλευτές που θα μείνουν εκτός- Τα πολλά κέντρα της εξωτερικής πολιτικής- Το απρόοπτο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η αλήθεια είναι πως ο ανασχηματισμός ποτέ δεν ήταν το φόρτε του πρωθυπουργού. Ούτε τις στιγμές που ήταν στο φόρτε του πολιτικά, πόσο μάλλον τώρα που τα προβλήματα και τα σύννεφα συσσωρεύονται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην πορεία προς τις κάλπες και με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως παρά τα μέτρα στη ΔΕΘ η ΝΔ όχι απλώς δεν ανακάμπτει αλλά και χάνει δυνάμεις (βλέπε Metron Analysis για το MEGA) η εξίσωση για μια νέα κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς δύσκολη αλλά ίσως και απαγορευτική.

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Το στενό επιτελείο του πρωθυπουργού αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της λειτουργίας της κυβέρνησης. Σε βαθμό τέτοιο που επανήλθε στο προσκήνιο θέμα επανόδου του Γρηγόρη Δημητριάδη, πλην όμως στο τέλος η απόφαση του πρωθυπουργού υπήρξε αρνητική, ενώ σε κάθε περίπτωση απώλεια αποτελεί και η απομάκρυνση του Μάκη Βορίδη. Ο Παύλος Μαρινάκης βλέπει τις μετοχές του να αυξάνουν, ο Άκης Σκέρτσος δείχνει να σταθεροποιείται, ενώ στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Ο πρωθυπουργός αναγκάζεται να καλύψει τον (πιθανότατα έκθετο) στενό του συνεργάτη, γεγονός που του περιορίζει ακόμα περισσότερο τα περιθώρια αλλαγών στο στενό του επιτελείο και την αναδιάταξη στελεχών στο Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως κορυφαία στελέχη της ΝΔ εκτιμούν πως το επιτελείο του πρωθυπουργού θα πρέπει να πλαισιωθεί με πολιτικά στελέχη, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες είναι φανερό πως οποιαδήποτε μετακίνηση κορυφαίου υπουργού σε δυσμενέστερη θέση θα προκαλέσει αναταράξεις και θα δημιουργήσει καραμπόλες ενόψει της επόμενης ημέρας στο κυβερνών κόμμα. Με την παραμονή όλων στη θέση τους όμως είναι φανερό πως δεν μπορεί να υπάρξει ανασχηματισμός που θα παραπέμπει σε ένα «νέο ξεκίνημα» που χρειάζεται η κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙΑ: Το μείζον ερώτημα είναι επίσης αν ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να μετακινήσει τον Νίκο Δένδια από το Άμυνας, όπως του εισηγούνται διάφοροι ακραιφνείς «μητσοτακικοί» ή αν θα τον αφήσει στη θέση του. Τυχόν μετακίνησή του θα αποτελεί «πολιτική αυτοκτονία», όχι μόνο γιατί οι καιροί είναι πολύ κρίσιμοι στο διεθνή περίγυρο (και ο υπουργός Άμυνας έχει και την πλήρη αποδοχή των συμμάχων πλην...Τουρκίας που τον έχει στο στόχαστρο), αλλά και γιατί ο Ν. Δένδιας ενδέχεται να αρνηθεί οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική θέση, εξέλιξη που θα είναι και λογική.

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Αυτή τη στιγμή -και έχει δίκιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης να αισθάνεται έως και ...ακάλυπτος από το Μαξίμου, ασκείται από τέσσερα διαφορετικά κέντρα: Το ένα είναι το Μαξίμου, μέσω και της αναπληρώτριας υπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, που αποτελεί το δεύτερο κέντρο. Το τρίτο (όχι σε σειρά ιεράρχησης) κέντρο είναι το υπουργείο Εξωτερικών, με τον αεικίνητο Γιώργο Γεραπετρίτη. Και το τέταρτο το υπουργείο Άμυνας με τον Νίκο Δένδια. Ένας ανασχηματισμός θα αντιμετωπίσει το μείζον αυτό πρόβλημα, πολύ περισσότερο που ένα μεγάλο μέρος των «γαλάζιων» στελεχών και βουλευτών της «δεξιάς πτέρυγας» του κόμματος έχει φτάσει στο σημείο να κατηγορεί τον υπουργό Εξωτερικών ακόμα και ως ...φιλότουρκο (!) ή και ... «προδότη» σε πλήρη ταύτιση με την ακροδεξιά;

ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΠΕΞΩ: Ο επόμενος ανασχηματισμός, όποτε γίνει και αν γίνει, θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός πριν τις κάλπες. Όσοι βουλευτές μείνουν απέξω δεν θα έχουν πολλές ελπίδες επανεκλογής, καθώς στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον πενήντα «γαλάζιοι» βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν! Από τη στιγμή που θα μείνουν εκτός κυβέρνησης η μόνη τους ελπίδα επανεκλογής είναι να διαφοροποιούνται από την κυβέρνηση σε μείζονες επιλογές που αφορούν τη λαϊκή βάση της ΝΔ, να ξεκινήσουν δηλαδή έναν «ανταρτοπόλεμο» και όπου βγάλει. Ουκ ολίγοι εξ αυτών, άλλωστε, θα έχουν και εναλλακτικές πολιτικές λύσεις, όπως το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ίσως και της Μαρίας Καρυστιανού!

ΤΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ: Ένα εφιαλτικό σενάριο για τον πρωθυπουργό είναι οι δικογραφίες που αναμένεται να φτάσουν στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αφορούν και μέλη της κυβέρνησης ή, έστω, κάποιους «γαλάζιους» βουλευτές. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρωθυπουργός δεν θα έχει άλλη επιλογή από τον ανασχηματισμό, πλην όμως αυτός δεν μπορεί παρά να είναι μόνο διορθωτικός. Και αυτό καθώς ο πρωθυπουργός, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, δεν μπορεί να κάνει ...κανονικό ανασχηματισμό!

(Το κείμενο έχει γραφτεί και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το Σάββατο το πρωί στα περίπτερα)