Τι συζητείται στο παρασκήνιο για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η ευρωπαϊκή προεδρία που αναλαμβάνει η Αθήνα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στις εσωτερικές μας πολιτικές εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός, όπως έχει σημειώσει το Dnews, έχει κυκλώσει μια από τις Κυριακές του Απριλίου του 2027 για την διεξαγωγή των εκλογών, με στόχο αμέσως μετά και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία να προκηρύξει και δεύτερες.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε στις δεύτερες κάλπες, πλην όμως η ασκούσα την προεδρία της ΕΕ χώρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς κυβέρνηση.

Η λύση για πολλούς τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα θα μπορούσε να είναι ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Με το κύρος που διαθέτει σε υψηλούς κύκλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό όχι μόνο θα μπορούσε να ασκήσει με επάρκεια τα καθήκοντα του πρωθυπουργού σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τον κόσμο, αλλά η προσωπικότητά του θα διευκόλυνε σε δυο σημαντικές εξελίξεις:

Πρώτον, να δεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα άλλο πρόσωπο για επικεφαλής της κυβέρνησης.

Και δεύτερο, να διευκολυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έγραψε ο Πληροφοριοδότης, υπάρχει συμφωνία και απόφαση για ανανέωση (για δεύτερη φορά) της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ανεξαρτήτως εάν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, κάτι που θα γίνει εν ευθέτω χρόνο.

Ο ίδιος ο Γιάννης Στουρνάρας, που δεν έχει δεχθεί οχλήσεις επί του θέματος αλλά οι εκτιμήσεις είναι πως δύσκολα θα αρνηθεί πρόταση για την πρωθυπουργία σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που θα φέρει σε πέρας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα, είχε τη δυνατότητα να λάβει θέση αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά προτίμησε τη Διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τις παραπάνω πληροφορίες, ακόμα και αν υπάρξουν διαψεύσεις, κρατήστε της. Με προϋπόθεση φυσικά ότι έως τις εκλογές δεν θα αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων...