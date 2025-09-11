Μετά τα μέτρα στη ΔΕΘ έρχεται η... διαφθορά!

Εξεταστική Επιτροπή και νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, Δικαστικά Συμβούλια για Τριαντόπουλο και Κώστα Αχ. Καραμανλή, αλλά και νέες υποθέσεις σκανδάλων.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβληθούν ως ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, η ατζέντα της διαφθοράς βρίσκεται ante και πάλι portas (προ των πυλών).

- Τη Δευτέρα ξεκινά τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εργασίες της να λήγουν τον Δεκέμβριο. Όσο και αν επιχειρήσει η κυβέρνηση να κατανεμηθούν και σε άλλα κόμματα οι ευθύνες, καταλαβαίνει κανείς πως η επαναφορά σε καθημερινή βάση στην επικαιρότητα του πολύκροτου σκανδάλου μόνο ζημιά θα κάνει στην κυβέρνηση. Φανταστείτε μόνο και μόνο την εμφάνιση στην αίθουσα της Βουλής του… Φραπέ και του Χασάπη!

- Προς το τέλος του μήνα θα έρθει στη Βουλή η νέα δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αίτημα την άρση ασυλίας δέκα τουλάχιστον βουλευτών, καθώς τα ευρήματα της παρακολούθησης έδειξε πως παρακινούσαν σε παράνομη πράξη για την χρηματοδότηση μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προσώπων που δεν δικαιούνταν, γεγονός που αποτελεί κακουργηματική πράξη.

- Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας οι καταθέσεις στο Δικαστικό Συμβούλιο για τον Τριαντόπουλο, με την απόφαση για την παραπομπή του ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο να αναμένεται τον Νοέμβριο.

- Αντιθέτως, τώρα θα αποφασιστεί η σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Μαζί με τον πρώην υπουργό Μεταφορών αναμένεται να παραπεμφθούν σε αυτό και δέκα πρώην ΓΓ του υπουργείου, ως κατηγορούμενοι για την τραγωδία των Τεμπών. Η ανάκριση δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το τέλος Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και άλλες καταγγελίες για την κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως τα Τελωνεία και τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ενώ εν εξελίξει βρίσκονται έρευνες και για άλλες περιπτώσεις.

Μόνο και μόνο αυτά δείχνουν πως παρά τις προσπάθειες του Μαξίμου η διαφθορά θα βρίσκεται καθημερινά στην επικαιρότητα και τη δημόσια συζήτηση!