Επιτροπή προσωπικοτήτων για εκλογική σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Έντονο παρασκήνιο- Αποκλειστικές πληροφορίες.

Ζυμώσεις στο παρασκήνιο για εκλογική σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς παρατηρούνται στο παρασκήνιο.

Στόχος η συγκρότηση Επιτροπής Προσωπικοτήτων που θα πιέσει για τη συγκρότηση κοινής εκλογικής καθόδου των δυο κομμάτων και άλλων κινήσεων της αριστεράς.

Η κοινή εκλογική κάθοδος, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ηγεσιών των δυο κομμάτων, συναντά όλο και λιγότερο αντιδράσεις στο εσωτερικό των σχηματισμών, μπροστά και την ανησυχία τους για τυχόν ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην παρούσα φάση, πάντως, δεν συζητείται συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί προς το τέλος του έτους.

Νεότερα προσεχώς.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο)

Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο)

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

Φάμελλος κατά τη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία

Φάμελλος κατά τη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία

