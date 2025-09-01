Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Εξακολουθούν και βαθαίνουν τα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας με τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» να τίθεται εν αμφιβόλω.

Το σημειώσαμε την ίδια ημέρα που υπήρχε η απάντηση της Αθήνας στην απαράδεκτη παρέμβαση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αρχικά μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη και εν συνεχεία μέσω του Νίκου Δένδια: Ο υπουργός Άμυνας θεώρησε προφανώς ότι δεν καλύφθηκε από τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών και από τη μακρινή Νορβηγία που βρισκόταν προέβη σε προσωπική δήλωση επί του θέματος.

Οι γνωρίζοντες τι πραγματικά συμβαίνει μεταξύ Μαξίμου, Πενταγώνου και Βασιλίσσης Σοφίας, εκτιμούν πως ο υπουργός Άμυνας θεωρεί πως η Αθήνα «τον αδειάζει» στις συνομιλίες των αρμοδίων υπουργών με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, ενώ ο ίδιος υπουργός Εξωτερικών «στρώνει το έδαφος» στον Φιντάν για δηλώσεις όπως αυτές της περασμένης εβδομάδας, αφού προηγουμένως ο ίδιος είχε ασκήσει κριτική στην εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά, αλλά και του ιδίου του Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, άλλωστε, φέρεται ανήσυχος για πολλά θέματα της εξωτερικής πολιτικής, όπως πχ για την απομόνωση της χώρας στη Λιβύη, την αποδυνάμωση της συμμαχίας με την Αίγυπτο και άλλα.

Την ίδια στιγμή η Βασιλίσσης Όλγας δείχνει να απορεί με την αντίδραση του υπουργού Άμυνας, καθώς θεωρεί πως στην άμεση δήλωση-απάντηση του υπουργού Εξωτερικών στην απαράδεκτη παρέμβαση Φιντάν στα εσωτερικά μας υπήρξε πλήρη κάλυψη του υπουργού Άμυνας, ανεξαρτήτως αν δεν υπήρχε ονομαστική αναφορά σε αυτόν. Όλα δείχνουν πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει διαφορετική άποψη και για το θέμα της Λιβύης καθώς θεωρεί πως η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει σχέσεις τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη και πως σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία τίθεται πλέον εν αμφιβόλω, με τις εξελίξεις να είναι άγνωστες. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν πιο εξειδικευμένα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής το αμέσως επόμενο διάστημα.