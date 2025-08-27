Ο Μητσοτάκης επιμένει: Δεν αλλάζω εκλογικό νόμο, άνοιξη του 2027 οι εκλογές - Θα αντέξει;

«Αφήνει ανοιχτό το θέμα του εκλογικού νόμου για να ελπίζουν οι 'γαλάζιοι' βουλευτές που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής» λένε πρόσωπα που γνωρίζουν.

Επιστρέφοντας από τις διακοπές ο πρωθυπουργός για δυο πράγματα επιμένει στις συνομιλίες του με στους στενούς συνομιλητές του με τους στενούς του συνεργάτες:

Πρώτο, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ώστε οι δεύτερες κάλπες να στηθούν τον Μάιο- υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο εξάμηνο του συγκεκριμένου έτους η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Οι γνωρίζοντες μάλιστα επισημαίνουν πως ο Κ. Μητσοτάκης «έχει κυκλώσει» συγκεκριμένη ημερομηνία τον Απρίλιο του 2027 για την πραγματοποίηση των εκλογών και επιμένει πως δεν αλλάζει γνώμη.

Δεύτερο, είναι κατηγορηματικός πως δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, παρά τις πιέσεις που δέχεται από το εσωτερικό του κόμματός του. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες της στήλης ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί αρνητικά στην αλλαγή του εκλογικού νόμου αν θα ερωτηθεί στη ΔΕΘ, αφήνοντας όμως ένα «παραθυράκι» ανοιχτό ώστε να μην απογοητευτούν «γαλάζιοι» βουλευτές που αναμένουν ένα περισσότερο αναλογικό εκλογικό σύστημα ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός θα αντέξει να κρατήσει τη «γραμμή» του ή θα αναγκαστεί να την ανατρέψει.

Κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εκτιμούν πως πολύ πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεράσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 εφόσον όμως κατορθώσει να φτάσει στην επόμενη ΔΕΘ. Και πως το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου παραμένει ανοιχτό εφόσον βεβαίως μπορέσει δημοσκοπικά να προσεγγίσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών- δηλαδή λίγο πάνω από το 28%.

Γενικότερα, πάντως, ο πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει έναν «γόρδιο δεσμό» -και μάλιστα χωρίς να διαθέτει ένα ...σπαθί για να τον κόψει!