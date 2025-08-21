Σε επικίνδυνη και οριακή κατάσταση πολλά νοσοκομεία

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας», χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, αναδημοσιεύουν σήμερα από τον «Ριζοσπάστη» (υπογραφή Ε.Τζ.) ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την κατάσταση των νοσοκομείων στη χώρα:

Οι κυβερνητικές φιέστες και το γλεντοκόπι που στήνεται με ομίλους στα δημόσια νοσοκομεία για τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ «με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» (οι οποίοι προέρχονται από τη φορολεηλασία του λαού), δεν μπορούν να κουκουλώσουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που παίζει τη ζωή και την ασφάλεια υγειονομικών, ασθενών και συνοδών στα ζάρια.

Παμπάλαιες υποδομές, αποψιλωμένες τεχνικές υπηρεσίες, απουσία πυρασφάλειας έρχονται να προστεθούν στα ράντζα στους διαδρόμους, στις πολύωρες αναμονές στα επείγοντα, στις μακροχρόνιες λίστες χειρουργείων, στην τραγική έλλειψη προσωπικού. Και όσο βρέχει σοβάδες στα κεφάλια ασθενών και υγειονομικών, για το κεφάλαιο βρέχει ζεστό χρήμα με αιμοδότη τον λαό.

Μια ενδεικτική εικόνα για το πόσο επιβαρυμένα είναι τα κτίρια μεγάλων νοσοκομείων, προκύπτει από το έτος κατασκευής της βασικής δομής, που για πολλά από αυτά είναι του περασμένου ή και του προπερασμένου αιώνα: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς» 1842. «Τζάνειο» Νοσοκομείο Πειραιά 1873. Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 1910. Αιγινήτειο Νοσοκομείο 1905. «Ασκληπιείο Βούλας» 1921. Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας 1955. Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» 1930.

Οι επικίνδυνες και ακατάλληλες υποδομές στο σύστημα της δημόσιας Υγείας, είναι συνέπεια της ίδιας πολιτικής που ευθύνεται για την υποστελέχωση, τον πεπαλαιωμένο και ελλιπή ιατρικό εξοπλισμό, την αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς, την απουσία ουσιαστικής πρόληψης.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστά τα προβλήματα των γερασμένων υποδομών, η κυβέρνηση υποβαθμίζει διαρκώς σε προσωπικό και μέσα τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, υπονομεύοντας την όποια συντήρηση θα μπορούσε να αποτρέψει τα χειρότερα. Την ίδια ώρα βέβαια, οι ιδιώτες μπαίνουν από την ...μπροστά πόρτα όχι μόνο σε τέτοιες υπηρεσίες, αλλά και στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία.

Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε θύματα

Μόλις πριν από λίγες μέρες, στο ΓΝΑ «Γεννηματάς», κατά τη διάρκεια της γενικής εφημερίας, ένα από τα ασανσέρ του κτιρίου 2 υποχώρησε αιφνιδίως από τον 3ο όροφο ενώ βρισκόταν σε λειτουργία. Από θαύμα σώθηκε η εργαζόμενη, που κατόρθωσε με τη βοήθεια συνοδών να πηδήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τον θάλαμο του ανελκυστήρα αποφεύγοντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας ήταν ότι πρόκειται «για επικοινωνιακά και πολιτικά παιχνίδια», υπερασπιζόμενος τη «μεγάλη εταιρεία» που έχει αναλάβει τη συντήρηση, στερώντας την καλοκαιρινή άδεια από την εργαζόμενη που κινδύνευσε, με το πρόσχημα ότι θα καταθέσει στην ΕΔΕ. Η εταιρεία από την πλευρά της, απέλυσε ως εξιλαστήριο θύμα έναν τεχνικό.

Μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν προηγηθεί:

Η έκρηξη στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του νοσοκομείου «Σωτηρία» , λαμπαδιάζοντας τον όροφο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή γιατρού που παγιδεύτηκε στο εργαστήριο και απεγκλωβίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση από το προσωπικό του νοσοκομείου.

, λαμπαδιάζοντας τον όροφο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή γιατρού που παγιδεύτηκε στο εργαστήριο και απεγκλωβίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση από το προσωπικό του νοσοκομείου. Η πτώση ανελκυστήρα από τον 7ο όροφο στον 4ο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» , με τον οποίο μάλιστα μεταφέρονται όσα νεογνά είναι σε θερμοκοιτίδα και διασωληνωμένα παιδιά. Από τύχη δεν υπήρχαν θύματα. Στο ίδιο νοσοκομείο έχουν σημειωθεί πτώσεις ταβανιών σε δωμάτια και γραφεία, σπασμένοι σωλήνες και πλημμυρισμένοι θάλαμοι ασθενών, ακόμα και ατύχημα στον μαγνητικό τομογράφο.

, με τον οποίο μάλιστα μεταφέρονται όσα νεογνά είναι σε θερμοκοιτίδα και διασωληνωμένα παιδιά. Από τύχη δεν υπήρχαν θύματα. Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ασθενής, συνοδός και εργαζόμενοι - διασώστες είδαν τον χάρο με τα μάτια τους, όταν το ασανσέρ έκανε ελεύθερη πτώση από τον 2ο όροφο στο υπόγειο! «Ευτυχώς που ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας δεν πάει μέχρι τον 6ο όπως οι άλλοι», κατήγγειλαν οι υγειονομικοί, με τον απολογισμό του συμβάντος να είναι κάταγμα στα πλευρά για τους διασώστες, εκ νέου εισαγωγή λόγω τραυματισμού στον ηλικιωμένο που έπαιρνε εξιτήριο εκείνη την ημέρα. Διοίκηση και υπουργείο Υγείας απάντησαν ότι ...«τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας».

«Ευτυχώς που ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας δεν πάει μέχρι τον 6ο όπως οι άλλοι», κατήγγειλαν οι υγειονομικοί, με τον απολογισμό του συμβάντος να είναι κάταγμα στα πλευρά για τους διασώστες, εκ νέου εισαγωγή λόγω τραυματισμού στον ηλικιωμένο που έπαιρνε εξιτήριο εκείνη την ημέρα. Διοίκηση και υπουργείο Υγείας απάντησαν ότι ...«τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας». Πτώσεις σοβάδων, οροφών έως και ολόκληρων πλακών περιλαμβάνει η καθημερινότητα στο ΚΑΤ, ενώ τον περασμένο χειμώνα , το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πλημμύρισε μετά από βροχόπτωση με το προσωπικό να επιστρατεύει κουβέρτες, κουβάδες και χαλάκια προκειμένου να αποφύγει ακόμα και τραυματισμούς πολιτών και εργαζομένων.

, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με το προσωπικό να επιστρατεύει κουβέρτες, κουβάδες και χαλάκια προκειμένου να αποφύγει ακόμα και τραυματισμούς πολιτών και εργαζομένων. Στον Ευαγγελισμό υπήρξε διαρροή καυτού νερού (!) η οποία ξεκίνησε από τον 9ο όροφο και το νερό έφτασε μέχρι και τον 3ο όροφο, στη σκάλα μπροστά από τις ΜΕΘ. Οι διακοπές ρεύματος είναι στην ημερήσια διάταξη, ενώ η βλάβη στον κλιματισμό , για την οποία ο υπουργός Υγείας έσπευσε να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους, υποσχόμενος ότι θα επιδιορθωθεί εντός 48ωρου, μήνες μετά κι εν μέσω καύσωνα παραμένει εκτός λειτουργίας.

η οποία ξεκίνησε από τον 9ο όροφο και το νερό έφτασε μέχρι και τον 3ο όροφο, στη σκάλα μπροστά από τις ΜΕΘ. Οι είναι στην ημερήσια διάταξη, ενώ η , για την οποία ο υπουργός Υγείας έσπευσε να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους, υποσχόμενος ότι θα επιδιορθωθεί εντός 48ωρου, μήνες μετά κι εν μέσω καύσωνα παραμένει εκτός λειτουργίας. Πυρκαγιά ξέσπασε για ακόμα μια φορά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», στην Πάτρα , και είχε ως αποτέλεσμα τη μερική εκκένωσή του και την αναστολή λειτουργίας κλινικών, της ΜΕΘ και του ΤΕΠ. Τμήμα του δαπέδου των ΤΕΠ έχει υποχωρήσει.

, και είχε ως αποτέλεσμα τη μερική εκκένωσή του και την αναστολή λειτουργίας κλινικών, της ΜΕΘ και του ΤΕΠ. Τμήμα του δαπέδου των ΤΕΠ έχει υποχωρήσει. Απανωτές πυρκαγιές έχουν συμβεί και στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας , στη Β' Χειρουργική Κλινική, σε ισόγεια αποθήκη στο κτίριο των ΤΕΠ, στον δεύτερο όροφο και τον εξωτερικό χώρο. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, επειδή το προσωπικό του νοσοκομείου μπήκε μπροστά στην κατάσβεση με όσες μάνικες λειτουργούσαν και τη μεταφορά ασθενών σε ασφαλή σημεία.

, στη Β' Χειρουργική Κλινική, σε ισόγεια αποθήκη στο κτίριο των ΤΕΠ, στον δεύτερο όροφο και τον εξωτερικό χώρο. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, επειδή το προσωπικό του νοσοκομείου μπήκε μπροστά στην κατάσβεση με όσες μάνικες λειτουργούσαν και τη μεταφορά ασθενών σε ασφαλή σημεία. Φωτιά ξέσπασε στις 14/8 στο «Τζάνειο» νοσοκομείο, στον χώρο των πλυντηρίων. Οπως κατήγγειλε η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», στον συγκεκριμένο χώρο είχε γίνει πριν δύο βδομάδες βραχυκύκλωμα και μετά από παρέμβαση των ίδιων των εργαζομένων είχε αποφευχθεί τελευταία στιγμή η φωτιά. Ωστόσο, κανένα μέτρο δεν πάρθηκε από τότε, με αποτέλεσμα στις 14/8 να ξεσπάσει φωτιά, η οποία περιορίστηκε μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής.

Ο κατάλογος του «πάμε κι όπου βγει»

Ο κατάλογος του «πάμε κι όπου βγει» στο δημόσιο σύστημα Υγείας, με σοβαρά και λιγότερο σοβαρά περιστατικά, δεν έχει τελειωμό. Ενδεικτικά: Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου σημειώθηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων μετά από πτώση σοβάδων από την οροφή του κτιρίου. Πτώση οροφής στο Τμήμα Πληροφορικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σοβάς οροφής κατέρρευσε στο Νοσοκομείο Κιλκίς, σε είσοδο τμήματος της Α΄ πτέρυγας, το οποίο είναι κατασκευής 1937.

Επίσης, τμήμα της οροφής κατέρρευσε σε θάλαμο της Β' Παθολογικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, μετά από βροχόπτωση. Γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο «Αγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτιρίου. Μεγάλο τμήμα της οροφής έπεσε σε γραφείο εργαζόμενης στη γραμματεία του 2ου Κέντρου Υγείας Ελευσίνας. Η εργαζόμενη αντιλήφθηκε θόρυβο στην οροφή και απομακρύνθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Η απάντηση της κυβέρνησης σε όλα τα παραπάνω, είναι ΕΔΕ που διαχέουν τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους πραγματικούς υπαίτιους, στοχοποίηση για τους εργαζόμενους που αντιδρούν στην κατάντια, δημοσιοποιούν τα γεγονότα και αρνούνται τη συγκάλυψη. Αντιστροφή της πραγματικότητας και συστάσεις για «υπομονή» μέχρι να ολοκληρωθεί το φρεσκάρισμα/ανακαινίσεις σε Τμήματα - κουφάρια, χωρίς προσωπικό, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ούτε μπορεί, ούτε αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στη σύγχρονη και δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, νοσηλεία.

Η καραμέλα των ανακαινίσεων και της ψηφιακής μετάβασης με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσιάζονται ως «χρήμα με ουρά» και «σωσίβια λέμβος» για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα και ανάγκες στον χώρο της Υγείας.

Ο δράκος στο παραμύθι του Ταμείου Ανάκαμψης

Ομως κι αυτό το παραμύθι έχει «δράκο»... Πρώτα απ' όλα, ακόμα και το ελάχιστο κλάσμα των κονδυλίων που πηγαίνει στην Υγεία, χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της αντιλαϊκής πολιτικής (βλ. απογευματινά χειρουργεία) ή για τον εξωραϊσμό και τη συγκάλυψή της (βλ. ανακαινίσεις).

Ενώ στο σύνολό του, το ταμείο ανάκαμψης είναι ένα υπερμνημόνιο που ο λαός θα το αποπληρώνει μέχρι το 2058, με φοροληστεία και αντιλαϊκά - αντεργατικά προαπαιτούμενα, ενώ τα χρήματα του Ταμείου καταλήγουν στην ενίσχυση μεγάλων ομίλων, για την τόνωση των επενδύσεων και της κερδοφορίας τους.

Από τα πολυδιαφημισμένα 31 δισ. ευρώ του Ταμείου για την Ελλάδα, για την Υγεία προορίζεται περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317 εκατομμύρια αφορούν ανακαινίσεις. Ούτε μισό ευρώ δεν διατίθεται για την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τη δημιουργία νέων νοσοκομείων (π.χ. στην Ανατολική Αττική, κι ενώ έχουν κλείσει 17 νοσοκομεία και έχουν καταργηθεί 10.000 δημόσιες κλίνες), νέων κρατικών μονάδων ΠΦΥ (από το 2009 έως σήμερα οι δημόσιες δομές ΠΦΥ μειώθηκαν κατά 40% και το προσωπικό τους κατά 50%).

Ολο το χρήμα ρέει ζεστό προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που αναλαμβάνουν: Ενεργειακές αναβαθμίσεις και την ξενοδοχειακή ανακαίνιση των ΤΕΠ στα νοσοκομεία. Την προώθηση των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, επικεντρώνοντας στην εφαρμογή των DRGs, των ηλεκτρονικών συστημάτων κοστολόγησης στα δημόσια νοσοκομεία και άλλων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που κατατάσσουν τους ασθενείς σε κατηγορίες, υπολογίζοντας και κοστολογώντας τη μέση διάρκεια νοσηλείας, εκτοξεύοντας παραπέρα τις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας (στην Ελλάδα, το 2021 υπολογίζονταν σε πάνω από 1.600 ευρώ/άτομο το έτος). Τον ψηφιακό φάκελο ασθενούς, με τις ασφαλιστικές να τρίβουν τα χέρια τους σε βάρος των ασθενών, πλασάροντας πακέτα σε ιδιωτικές κλινικές ή ιατρικές πράξεις σε δημόσιες δομές προς όφελος ομίλων της Υγείας.