Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 στο Events Hall του Deree, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Το Deree – The American College of Greece προσκαλεί μαθητές και υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετάσχουν στην Ημέρα Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:00, στο Events Hall του Deree, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή). Η εκδήλωση προσφέρει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες ακαδημαϊκές επιλογές, να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους και να λάβουν καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα προγράμματα σπουδών του Deree μέσα από συναντήσεις με Συμβούλους Σταδιοδρομίας, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για τις διαφορετικές ακαδημαϊκές κατευθύνσεις και τις δυνατότητες που προσφέρει το Κολλέγιο. Παράλληλα, θα μπορούν να συζητήσουν τα αποτελέσματα του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ενδιαφερόντων και των επιλογών τους.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του διδακτικού προσωπικού από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς τομείς, να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα αντικείμενα σπουδών που τους ενδιαφέρουν και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις ακαδημαϊκές δυνατότητες που προσφέρει το Deree. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης το Fall Intensive Program, το οποίο ξεκινά στις 19 Οκτωβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση έναρξη σπουδών το φθινόπωρο και ομαλή μετάβαση στο εαρινό εξάμηνο.

Η Ημέρα Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού αποτελεί μια ευκαιρία για όσους βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής σπουδών να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες κατευθύνσεις με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Deree, ώστε να διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τις προοπτικές τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή και να επισκεφθούν το Deree, ώστε να ανακαλύψουν ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ για περισσότερες πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν εδώ την εγγραφή τους.