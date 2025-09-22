Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Προέδρου του Ιδρύματος, Edward C. Wingenbach, Ph.D.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) γιορτάζει φέτος 150 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την κοινωνία, τιμώντας μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από τη Σμύρνη το 1875 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο εορτασμός θα κορυφωθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30, με μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αγία Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο ακαδημαϊκής αριστείας και κοινωνικής συνεισφοράς.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Προέδρου του Ιδρύματος, Edward C. Wingenbach, Ph.D., γεγονός που προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: την παράλληλη αναγνώριση της ιστορικής πορείας με την έναρξη μιας νέας εποχής.

Η διαδρομή του ACG αποτυπώνει τη σταθερή του συμβολή στην ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Από τη μετεγκατάσταση στο Φάληρο, το Ελληνικό, την Αγία Παρασκευή και την επέκταση στα Σπάτα, έως την ανάπτυξη του Deree, την ενσωμάτωση του Alba Graduate Business School και τη δημιουργία του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού του Pierce, το Κολλέγιο έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παιδεία και τον πολιτισμό.

Σήμερα εκπαιδεύει περισσότερους από 8.000 μαθητές και φοιτητές από 70 χώρες μέσα από τις τρεις εκπαιδευτικές του βαθμίδες – Pierce, Deree και Alba – καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και προετοιμάζοντας τους νέους για έναν κόσμο που απαιτεί κοινωνική ευθύνη και ενεργό συμμετοχή.

Με ένα δυναμικό δίκτυο 69.000 αποφοίτων παγκοσμίως, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη διεθνή του απήχηση. Το μότο του, «Non ministrari, sed ministrare», αντανακλά τον πυρήνα της φιλοσοφίας του: η εκπαίδευση δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά δικαίωμα που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Γι’ αυτό και στηρίζει διαχρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία με υποτροφίες, δίνοντας σε νέους και νέες ίσες ευκαιρίες για να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθώς γιορτάζει τα 150 χρόνια του, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δεν περιορίζεται στην αποτίμηση του παρελθόντος, αλλά στρέφει το βλέμμα στο μέλλον. Υπό την ηγεσία του Edward C. Wingenbach, Ph.D., εγκαινιάζει μια νέα εποχή που θα συνεχίσει να στηρίζεται στην αριστεία, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική προσφορά, γνωρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του βρίσκονται ακόμη μπροστά.