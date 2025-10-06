Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 π.μ., το Deree – The American College of Greece θα φιλοξενήσει το TEDxDereeACG στο Θέατρο του Pierce.

Το TEDxDereeACG φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από εμπνευσμένες ομιλίες και παρουσιάσεις που εστιάζουν στην αξία τού να αφήνουμε πίσω μας παρωχημένες πεποιθήσεις, στερεότυπα και κοινωνικούς περιορισμούς, ώστε να δημιουργήσουμε χώρο για νέες ιδέες, καινοτόμες προσεγγίσεις και τολμηρούς τρόπους σκέψης. Η εκδήλωση, με θέμα «The Power of Unlearning» και κεντρικό μότο «Unlearn the old, create space for the new», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:30 έως τις 20:00, στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην Αγ. Παρασκευή (Γραβιάς 6).

Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος πρότυπα και κανόνες, πολλούς από τους οποίους δεν αμφισβητούμε ποτέ. Συνθέτουν, όμως, όλα όσα έχουμε διδαχθεί την πλήρη εικόνα; Το UNLEARN προσκαλεί το κοινό να αποτινάξει ξεπερασμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και κοινωνικούς περιορισμούς που περιορίζουν τον τρόπο σκέψης και αναστέλλουν τις δυνατότητές του. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναδειχθεί το θάρρος που απαιτείται για να αφήσουμε πίσω άκαμπτους τρόπους αντίληψης, καθώς και η σημασία τού να θέτουμε συνεχώς νέα ερωτήματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η καινοτομία δεν προκύπτει μόνο μέσα από την απόκτηση περισσότερων γνώσεων, αλλά και μέσα από την ικανότητα να «ξε-μαθαίνουμε». Το UNLEARN αποτελεί, λοιπόν, μία πρόσκληση σε ένα ταξίδι αποδόμησης και αναδημιουργίας, ανοίγοντας χώρο για νέες ιδέες, φρέσκες προσεγγίσεις και τολμηρούς τρόπους σκέψης. Στόχος είναι να αναδειχθεί το πώς η «απομάθηση» μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς έναν κόσμο πιο αυθεντικό, συμπεριληπτικό και προσαρμοστικό απέναντι στις συνεχείς εξελίξεις της εποχής μας.

Η συμμετοχή στο TEDxDereeACG αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν την έμπνευση, την προοπτική αλλά και το θάρρος να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο εδώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσες και όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στο φετινό TEDxDereeACG το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εδώ.