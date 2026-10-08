Τι συμβαίνει ανάμεσα στη στιγμή που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και στη στιγμή που καταφέρνουμε να το πούμε;

Ανάμεσα στο συναίσθημα και στη λέξη υπάρχει συχνά μια δύσκολη απόσταση. Η πίεση να «είμαστε καλά», η αμηχανία απέναντι στην ευαλωτότητα, ο φόβος της έκθεσης ή ακόμη και η δυσκολία να αναγνωρίσουμε οι ίδιοι τι ακριβώς βιώνουμε μπορούν να κάνουν μια φαινομενικά απλή φράση —«δεν είμαι καλά»— εξαιρετικά δύσκολη να ειπωθεί.

Με αφετηρία ακριβώς αυτή την ανθρώπινη εμπειρία, η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College διοργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18:00–20:00, το δια ζώσης ΔΩΡΕΑΝ workshop “It’s OK not to be OK”.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Mediterranean College και είναι ταυτόχρονα ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό.

Το «δεν είμαι καλά» ως αναγνώριση και όχι ως αδυναμία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στόχος του workshop είναι να προσεγγίσει τη συναισθηματική δυσκολία όχι ως εξαίρεση από τη φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία, αλλά ως μια κατάσταση που χρειάζεται να μπορούμε να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να επικοινωνούμε.

Η συναισθηματική αυτοπαρατήρηση δεν σημαίνει ότι διαθέτουμε πάντοτε έτοιμες απαντήσεις. Σημαίνει, όμως, ότι μπορούμε σταδιακά να διακρίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας, να αναγνωρίζουμε τα μηνύματα του σώματος και να δίνουμε στη βιωμένη εμπειρία μια γλώσσα που επιτρέπει την επικοινωνία και, όταν χρειάζεται, την αναζήτηση υποστήριξης.

Η φράση «δεν είμαι καλά», επομένως, δεν αντιμετωπίζεται ως δήλωση αδυναμίας. Αντιμετωπίζεται ως πράξη αναγνώρισης της πραγματικής συναισθηματικής κατάστασης — και η αναγνώριση αποτελεί ουσιαστικό πρώτο βήμα για την αυτοφροντίδα.

Όταν ο εγκέφαλος, το σώμα και το συναίσθημα μιλούν ταυτόχρονα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση ανάμεσα στην ψυχολογική και τη σωματική εμπειρία.

Τι συμβαίνει όταν το άγχος γίνεται έντονο; Πώς αντιδρά ο οργανισμός στην παρατεταμένη πίεση; Γιατί μια συναισθηματική κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από μεταβολές στην αναπνοή, στον καρδιακό ρυθμό, στην ένταση του σώματος, στον ύπνο ή στη δυνατότητα συγκέντρωσης;

Το workshop θα προσεγγίσει με επιστημονικό αλλά κατανοητό τρόπο τη σχέση ανάμεσα στις συναισθηματικές διεργασίες, στις αντιδράσεις του οργανισμού και στην καθημερινή λειτουργικότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της παρατήρησης των σημάτων που εκπέμπουν τόσο το σώμα όσο και το συναίσθημα.

Από τη θεωρία στη βιωμένη εμπειρία

Το “It’s OK not to be OK” δεν σχεδιάστηκε ως μία ακόμη θεωρητική διάλεξη.

Η δομή του συνδυάζει σύντομες επιστημονικές εισαγωγές με συζήτηση, παραδείγματα και βιωματικές δραστηριότητες, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου μέσα στο οποίο δύσκολες συναισθηματικές εμπειρίες μπορούν να προσεγγιστούν χωρίς ενοχή, φόβο ή στιγματισμό.

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εξοικείωση με το αντικείμενο. Κεντρική ιδέα της συνάντησης είναι ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν ταυτίζεται με τη διαρκή απουσία δυσκολίας. Περιλαμβάνει και την ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε δυσκολευόμαστε, να κατανοούμε καλύτερα τις αντιδράσεις μας και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αναζητήσει την κατάλληλη υποστήριξη.

Οι εισηγήτριες

Το workshop θα πραγματοποιήσουν:

Σάρα Φουτουλάκη, MSc Health Psychology, Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Ψυχολογίας του Mediterranean Professional Studies και Επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής «Carl Rogers».

Άρτεμις Βυζαντινοπούλου, BSc Psychology, MEd, Ψυχολόγος, Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια.

Σοφία Σιαμανίδη, MSc Clinical Psychology.

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College είναι η Σχολή με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα, από το 1977, στην παροχή καινοτόμων και εφαρμοσμένων πανεπιστημιακών προγραμμάτων στους τομείς της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας.

Τα πανεπιστημιακά προγράμματα της Σχολής προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Derby, το οποίο αναδείχθηκε No.1 Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Uni Compare Rankings 2027 και κατέλαβε παράλληλα την 1η θέση για την απασχολησιμότητα. Στο Guardian University Guide 2027, το Derby σημείωσε άνοδο 25 θέσεων και κατατάχθηκε 33ο μεταξύ 123 βρετανικών πανεπιστημίων.

Το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο της Σχολής διαμορφώνει διαφορετικές ακαδημαϊκές διαδρομές που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επιστημονικά ενδιαφέροντα, επαγγελματικά περιβάλλοντα, πληθυσμούς και πεδία εφαρμογής. Έτσι, κάθε πρόγραμμα δεν λειτουργεί απλώς ως τίτλος σπουδών, αλλά ως συγκεκριμένη διαδρομή γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού.







Προπτυχιακά προγράμματα

BSc (Hons) Psychology with Counselling – συνδυάζει την επιστημονική βάση της Ψυχολογίας με την εφαρμοσμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική.

BSc (Hons) Applied Psychology – προσφέρει ολοκληρωμένη προπτυχιακή βάση στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και στα διαφορετικά πεδία αξιοποίησής της.

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης

Για όσους επιθυμούν περισσότερο στοχευμένη και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, ο Τομέας Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών & Επιστημών Υγείας του Mediterranean Professional Studies προσφέρει:

Μέσα από αυτή τη διαβάθμιση —από την ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση έως την ακαδημαϊκή εξειδίκευση και τη στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση— η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College συνδέει συστηματικά τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή, την επιστημονική κατάρτιση με τη βιωματική εκπαίδευση και τις σπουδές με το πραγματικό πεδίο άσκησης της Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας.