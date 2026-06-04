Συνεχίζονται σήμερα 4/6 οι Πανελλήνιες 2026, με μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ.

Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη 4/6, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2026.

Βγήκαν τα θέματα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Το Dnews θα σας δώσει πολύ σύντομα τα πρώτα σχόλια εκτιμήσεις αλλά και απαντήσεις από τον ΟΕΦΕ στα σημερινά θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 ΕΠΑΛ: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» κάθε εξέτασης

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στην Τεχνολογία Υλικών, στην Οικοδομική, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και στα Ψηφιακά Συστήματα. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα, ως ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί η 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σχεδίασης και ολοκλήρωσης των θεμάτων.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας αποτελούν καθοριστικό στάδιο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς αξιολογούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στον τομέα και την ειδικότητά τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Η επιτυχία στα μαθήματα αυτά συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας και επηρεάζει άμεσα τις δυνατότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.