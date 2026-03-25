Καθορίστηκαν με επίσημη απόφαση οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων για το διδακτικό έτος 2025–2026 στα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και φέρει την υπογραφή της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, τα μαθήματα στα Γυμνάσια (ημερήσια και εσπερινά), καθώς και στις αντίστοιχες μονάδες Ειδικής Αγωγής, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου.
Τα μαθήματα σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και στις δομές Ειδικής Αγωγής, θα τελειώσουν την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η απόφαση αφορά το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της χώρας και εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, ενόψει και της έναρξης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων που ακολουθούν.
Γυμνάσια και Λύκεια: Το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Μετά την ανακοίνωση της λήξης μαθημάτων για την Δευτεροβάθμια αναμένεται και ο επίσημος προγραμματισμός για τις εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στα Γυμνάσια οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12 ή 15 Ιουνίου.
Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα μπουν στη διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων αρχής γενομένης από την Δευτέρα 18 Μαΐου, με την ολοκλήρωσή τους να υπολογίζεται έως τις 12 Ιουνίου, ενώ για τη Γ’ Λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου. Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τους τελειόφοιτους, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση των απολυτήριων εξετάσεων ξεκινούν και οι Πανελλήνιες 2026 με τα ΓΕΛ να κάνουν αρχή στις 29 Μαΐου και τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.
Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό για τους μαθητές των ΓΕΛ η εξεταστική διαδικασία ξεκινά στις 29 Μαΐου και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου. Ειδικότερα το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 έχει ως εξής:
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα εξέτασης για τα ΕΠΑΛ
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και τα Μουσικά Μαθήματα
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης : μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ., μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.
Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026- 27 ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.
