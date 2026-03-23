Όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου από την σχολική κοινότητα, το πρωτόκολλο των απουσιών που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές.

Κορυφώνονται στα σχολεία οι πρόβες για τη μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, με στόχο οι μαθητές να συμμετάσχουν με κοινό βηματισμό σε απόλυτο συντονισμό. Σήμερα σε όλες στα σχολεία που θα παρελάσουν ανήμερα της εθνικής εορτής γίνονται οι τελευταίες εντατικές πρόβες ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εμφάνιση των τμημάτων και η άρτια εκτέλεση του βηματισμού. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:

• Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

• Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το διμοιρίτη.

Σύμφωνα με την φετινή εγκύκλιο για την σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας, παραμονές της εθνικής εορτής, ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν σοι εορταστικές εκδηλώσεις για τη εθνική εορτή. «Κατά την παραμονή της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιούνται στα Δημοτικά, Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα ΕΠΑ.Λ, στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών» αναφέρει η υπουργική απόφαση.

Όσον αφορά την παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις η απόφαση ορίζει «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους».

Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019Υ.Α. (Β ́2005). Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων, τη σύνθεση τμημάτων, τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στις εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρελάσεις κ.α.), θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τις οικείες δημοτικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

Ήδη έχει αποσταλεί στους γονείς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας η ενημέρωση για το πρόγραμμα της σχολικής εορτής που τονίζεται ότι «Σας ενημερώνουμε ότι ο εορτασμός για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 08:30 π.μ. Προβλεπόμενη ώρα ολοκλήρωσης της εορτής 10:00 π.μ. Την ημέρα αυτή δε θα γίνουν μαθήματα και οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο με τη λήξη της εορτής με ευθύνη των γονέων τους.»

Υποχρεωτική η παρουσία στην παρέλαση και την σχολική γιορτή

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, οι κανόνες για τις απουσίες είναι σαφείς. Όλοι οι μαθητές πρέπει να δώσουν το παρών στις σχολικές εορτές παραμονές της εθνικής αργίας, την Τρίτη 24 Μαρτίου σύμφωνα με το πρόγραμμα της γιορτής που θα ανακοινώσει κάθε σχολείο. Μαθητές που δεν παρευρίσκονται στις σχολικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου καταγράφονται με αδικαιολόγητη απουσία, καθώς η ημέρα λογίζεται ως κανονική σχολική παρουσία, έστω και χωρίς πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα. Η 24η Μαρτίου θεωρείται σχολική αργία όσον αφορά το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά η παρουσία είναι υποχρεωτική. Μαθητές που απουσιάζουν χωρίς λόγο καταγράφονται με αδικαιολόγητη απουσία τονίζει το ΥΠΑΙΘΑ. Οι μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην παρέλαση δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ενώ οι απουσίες που καταγράφηκαν κατά τις πρόβες δεν προσμετρώνται. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απουσία θεωρείται δικαιολογημένη.

