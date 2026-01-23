«Η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να περιμένει» καταγγέλλουν οι γονείς και ζητούν από το Δήμο να δόθει οριστική λύση στα κτιριακά προβλήματα.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στο 5ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία Βύρωνα, καθώς πλημμύρισαν τάξεις του σχολείου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο ισόγειο, καθώς και σε αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου παρατηρήθηκε διαρροή νερού από την οροφή, ένδειξη προβλήματος στη μόνωση της ταράτσας.

Παρά την έκταση του φαινομένου, η αντίδραση του Δήμου δεν υπήρξε άμεση καταγγέλλουν οι γονείς. Όπως επισημαίνεται, θα έπρεπε από νωρίς το πρωί να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος καταλληλότητας των σχολικών μονάδων και, εφόσον κρίνονταν μη ασφαλείς, να είχε δοθεί εγκαίρως αναστολή λειτουργίας. Αντίθετα, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι το σχολείο μπορούσε να λειτουργήσει, με την προϋπόθεση οι μαθητές να μην έχουν πρόσβαση στο κάτω επίπεδο κάτι που στην πράξη δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας, όπως η πρόσβαση στις τουαλέτες και στο κυλικείο.

Σύμφωνα με τους γονείς «η αντίδραση όμως του Δήμου όσον αφορά στην δυνατότητα ή μη της λειτουργίας του σχολείου μας για σήμερα, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Θα έπρεπε νωρίς το πρωί να ελεγχθούν τα σχολεία –αν είναι κατάλληλα να δεχθούν μαθητές– και αν όχι να δοθεί αναστολή λειτουργίας από τον Δήμο που έχει την αρμοδιότητα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν δόθηκε προτεραιότητα. Τα αντανακλαστικά δεν ήταν γρήγορα, ειδικά για περιπτώσεις – όπως του δικού μας σχολείου- με παρελθόν «δημιουργίας πισίνας» όταν βρέχει πολύ. Όταν υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά των σχολείων και η επιτόπου διαπίστωση της έκτασης του προβλήματος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όφειλε η απόφαση για αναστολή από τον Δήμο να είναι άμεση.»

Τελικά, η αναστολή της λειτουργίας αποφασίστηκε μετά από επιμονή των Διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι έκριναν ότι δεν υπήρχαν εγγυήσεις για ασφαλή λειτουργία. Ωστόσο, η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς, προκαλώντας ταλαιπωρία και σύγχυση, καθώς πολλοί πληροφορήθηκαν την αναστολή επιτόπου ή μέσω μηνυμάτων της τελευταίας στιγμής. Ανάλογα προβλήματα είχαν καταγραφεί και τον προηγούμενο μήνα, λειτουργώντας ως προειδοποίηση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Εκπαιδευτικοί και γονείς επισημαίνουν εδώ και χρόνια τα κτιριακά ζητήματα, τονίζοντας ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις και επαρκή χρηματοδότηση, τέτοια φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται. Όπως τονίζουν οι γονείς «η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα».

