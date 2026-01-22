Η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί σε ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Το ΑΠΘ ανοίγει τις πύλες του στη σχολική κοινότητα της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το Μέλλον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει χιλιάδες μαθητές σε άμεση επαφή με την πανεπιστημιακή ζωή, την έρευνα και την καινοτομία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε περισσότερους από 236.000 μαθητές, καθώς και σε εκπαιδευτικούς από 2.344 σχολικές μονάδες των επτά νομών της Περιφέρειας. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργήσει μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες γνώσης και έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Ένα ταξίδι γνώσης στο ΑΠΘ για μαθητές όλων των βαθμίδων

Μέσα από οργανωμένες επισκέψεις σχολείων στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, να έρθουν σε επαφή με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να δουν στην πράξη πώς η επιστήμη, η έρευνα και οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον και η κοινωνία.

Το «Ανακαλύπτοντας το Μέλλον στο ΑΠΘ» δεν περιορίζεται σε μια απλή ενημερωτική επίσκεψη, αλλά επιδιώκει μια βιωματική εμπειρία που θα ενεργοποιήσει τη φαντασία των μαθητών, θα ενισχύσει την κριτική τους σκέψη και θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν ότι μπορούν οι ίδιοι να γίνουν μελλοντικοί δημιουργοί γνώσης και καινοτομίας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους αυριανούς φοιτητές και να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο και τη σχολική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε κοινή ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 12:30 έως τις 14:30, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης, καθώς και ο Υπεύθυνος Συντονισμού του προγράμματος, Κωνσταντίνος Διαμαντής.