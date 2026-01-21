Η ένταση και η μανία των ανέμων που «σαρώνουν» την περιοχή προκάλεσε ζημιές σε δύο Δημοτικά.

Σημαντικές ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στη Ναύπακτο, με δύο δημοτικά σχολεία να καταγράφουν σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους σύμφωνα με το nafpaktianews.gr. Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου σημειώθηκε πτώση της καμινάδας του καλοριφέρ, αποτέλεσμα της έντασης των ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν και στο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου, όπου οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν κεραμίδια από τη σκεπή, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο του σχολείου. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς τα σχολεία όλου του Δήμου σήμερα είναι κλειστά και τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων της περιοχής απόφαση ελήφθη λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που καταγράφονται, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

{https://www.youtube.com/watch?v=T0IxtnwUbZQ&t=12s}

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν σε αυτοψία των χώρων και σε αποκλεισμό επικίνδυνων σημείων για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας των σχολείων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τονίζουν πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη.