Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη στην Αττική ανακοινώθηκε.

Κλειστά σχολεία στην Αττική έφερε η κακοκαιρία. Η απόφαση ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και βροχές που θα «σφυροκοπήσουν» για αρκετές ώρες με σημαντικά ύψη νερού πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και την Αττική προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικλων φαινομένων η ΕΜΥ. Τα επικείμενα φαινόμενα που αναμένονται ιδιαιτέρως στην Αττική αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη «πυροδότησαν» έντονα τα σενάρια για κλειστά σχολεία αύριο με απόφαση της Περιφέρειας σε μια προσπάθεια να προστατευτούν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κακοκαιρία αναμένεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, και τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά τμήματα αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Επιπλέον οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις. Ειδικότερα για την Αττική αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

Το σενάριο για κλειστά σχολεία στην Αττική στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Κινδύνου

Δεδομένης της αυξημένης έντασης και δυναμικής των φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νομό Αττικής, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίουμε έμφαση τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων από πλευράς Περιφέρειας Αττικής έχει τεθεί υπό συζήτηση η πρόταση να αποφασιστεί αναστολή λειτουργία όλων των σχολικών βαθμίδων του νομού.

Λόγω των εκτιμήσεων για μεγάλες ποσότητες βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο τραπέζι των αρμόδιων Αρχών έχει τεθεί η πρόταση για κλείσιμο των σχολείων στην Αττική. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου και η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα με επίσημες ανακοινώσεις μεταξύ άλλων και για το τι μέλλει γενέσθαι με τα σχολεία στην Αττική να αναμένονται αμέσως μετά τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πρόταση προς συζήτηση για κλειστά σχολεία στην Αττική εδράζεται στην εκτίμηση πως οι βροχοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες, με υψηλό ρυθμό βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών, κυρίως σε περιοχές του λεκανοπεδίου. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από την Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά, πριν χτυπήσει την Αττική από το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι έντονες βροχές θα συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους και τοπικές καταιγίδες, γεγονός που ενισχύει την επικινδυνότητα για πλημμυρικά φαινόμενα, υπόγεια και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης πέραν της λήψεως ή μη απόφασης για αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων στην Αττική είναι η εν γένει προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού με επίκεντρο την κακοκαιρία που θα πλήξει από αύριο Τετάρτη την χώρα έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής

α. Αύριο Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Υπ. Παιδείας: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σε όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εφόσον ληφθεί από πλευράς Δήμων ή Περιφέρειας απόφαση για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων, η οδηγία που δίνεται στις σχολικές μονάδες είναι η συνέχιση των μαθημάτων υποχρεωτικά με τηλεκπαίδευση. Όπως μας διευκρινίστηκε σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδωνλόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο η τηλεκπαίδευση δεν είναι προαιρετική αλλά καθόλα υποχρεωτικη και οφείλουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολείων να την ενεργοποιούν άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας ειδάλλως το Υπουργείο ως οφείλει θα πράξει τα δέοντα και θα τηρήσει το πρωτόκολλο ώστε να διακριβωθεί γιατί δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα της διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι λόγω της κακοκαιρίας

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου. Με απόφαση Δημάρχου (168/2026), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

Κλειστά τα σχολεία στην Μονεμβασιά

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

