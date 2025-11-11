Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου για τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στο Δήμο Βόνιτσας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής «ενημερώνουμε τους δημότες ότι και αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόνιτσας θα παραμείνουν κλειστά εξαιτίας της διακοπής νερού και για λόγους υγιεινής. Κλειστό και αύριο το Γυμνάσιο Μοναστηρακίου εξαιτίας των ζημιών.»

Η ανακοίνωση του Δήμου Βόνιτσας

{https://www.facebook.com/dimosaktiouvonitsas/posts/pfbid036b2thUpDnNp4iN1Bx7sFSMjh169jyTBHgsHAxtMt8vpb9T4g6SCSE3fcSEiCkvksl}