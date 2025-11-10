Χωρίς τους μαθητές των εμπλεκόμενων οικογενειών, άνοιξε το σχολείο του χωριού.

Μία εβδομάδα μετά τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο του χωριού άνοιξαν ξανά σήμερα τις πόρτες τους, υποδεχόμενα τους μαθητές με συγκίνηση αλλά και με ισχυρό αίσθημα στήριξης.

Με αφορμή την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συμπαράστασης προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (Webex).

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε: «Είμαστε εδώ για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Με τη συνδρομή εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους».

Από σήμερα, διεπιστημονική ομάδα 14 ατόμων, αποτελούμενη από παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, βρίσκεται στα Βορίζια και τον Ζαρό, παρέχοντας ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα. Η ομάδα θα παραμείνει στην περιοχή έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα αναλάβει το έργο το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, με δύο επισκέψεις εβδομαδιαίως στα σχολεία.

Σήμερα, από τους 40 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου επέστρεψαν οι 20, ενώ από τα 12 παιδιά του Νηπιαγωγείου, παρευρέθηκαν 3.

Τις σχολικές μονάδες επισκέφθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσωνάκης, συνοδευόμενος από ομάδα στελεχών που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, της ψυχολογικής ενδυνάμωσης και της σταδιακής αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η ομάδα υποστήριξης περιλαμβάνει ειδικούς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου και την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν συνεχή καθοδήγηση και στήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

