Την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος το Pierce IB Diploma Programme (IB DP), το οποίο φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας, θα έχουν γονείς, μαθητές και μαθήτριες στην εκδήλωση «Discover Pierce IB Day 2025»

Το Pierce IB DP φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής – μια δεκαετία κατά την οποία το πρόγραμμα έχει προετοιμάσει μαθητές και μαθήτριες όχι μόνο για να εισαχθούν σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και για να γίνουν ώριμοι και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου. Η φετινή εκδήλωση «Discover Pierce IB Day 2025», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν όλες τις πτυχές ενός προγράμματος που συνδυάζει πλήρως την ακαδημαϊκή ζωή με την προσωπική ανάπτυξη. Από τις 18:00 έως τις 20:00, ακαδημαϊκοί σύμβουλοι και καθηγητές του Pierce IB DP θα υποδεχθούν το κοινό στο Θέατρο του Pierce και θα παρουσιάσουν λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τις δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση του IB DP από κάθε μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα, όσες και όσοι παρευρεθούν στην εκδήλωση, θα ενημερωθούν σχετικά με:

Την απόφαση παρακολούθησης του προγράμματος και τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στη διάρκεια της προσαρμογής τους,

Τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία κάθε μαθητή στο ΙΒ DP,

Τις σπουδές στο εξωτερικό, σε παρουσίαση των University Counselors του Pierce,

Το ακαδημαϊκό τοπίο στη μετά Brexit εποχή.

Στο Pierce, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στις τάξεις. Κάθε μαθητής καθοδηγείται ώστε να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που τον προετοιμάζουν να γίνει ενεργός και υπεύθυνος πολίτης του κόσμου. Όλες οι βαθμίδες του σχολείου, οι εγκαταστάσεις και οι καθηγητές συνεργάζονται για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που συνδυάζει ακαδημαϊκή αριστεία με προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα της φετινής εκδήλωσης περιλαμβάνει:

18:00: Προβολή video για την ιστορία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος,

Προβολή video για την ιστορία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, 18:05-19:10: Εισαγωγή στο Pierce IB DP από τον Δρ Εμμανουήλ Βροντάκη, τη Δρ Μαρία Μυτιληνάκη-Kennedy, την Ξένια Καλλιώρα και τη Ρένα Τζάνου,

Εισαγωγή στο Pierce IB DP από τον Δρ Εμμανουήλ Βροντάκη, τη Δρ Μαρία Μυτιληνάκη-Kennedy, την Ξένια Καλλιώρα και τη Ρένα Τζάνου, 19:10-19:30: Αφηγήσεις εμπειριών από τους αποφοίτους και τους μαθητές του Pierce, μέσω video αλλά και live,

Αφηγήσεις εμπειριών από τους αποφοίτους και τους μαθητές του Pierce, μέσω video αλλά και live, 19:30-20:00: Ενότητα Q&A

Το «Discover Pierce IB Day 2025» προσφέρει σε γονείς, μαθητές και μαθήτριες μια αντιπροσωπευτική εικόνα της καθημερινότητας στο Pierce IB DP. Μέσα από προσωπικές εμπειρίες μαθητών και αποφοίτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πρακτικές συμβουλές, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη του προγράμματος και να προετοιμαστούν για την επιτυχία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εδώ.