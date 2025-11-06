Αλλαγές στο ρεπορτόριο του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μουσικού μαθήματος, τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους ότι το ρεπερτόριο έργων του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» έχει επικαιροποιηθεί από τη Διατμηματική Επιτροπή Έργου. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση το ανανεωμένο ρεπορτόριο θα ισχύσει από φέτος και εφεξής σε επίπεδο πανελλαδικής εξέτασης.

Πρόκειται για επικαιροποίηση του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μουσικού μαθήματος για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι., όπου αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την εξέταση συγκεκριμένων έργων από τρία (3) καθορισμένα είδη μουσικής: α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζαζ και Δημοφιλής μουσική, γ) Λαϊκή - Παραδοσιακή μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική.

Οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν, από το είδος μουσικής που επιθυμούν, το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξεταστούν (ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη). Για κάθε μουσικό όργανο/φωνή του κάθε είδους μουσικής προβλέπεται συγκεκριμένο ρεπερτόριο έργων, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρεις (3) ομάδες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικά υφολογικά/ιστορικά χαρακτηριστικά του ρεπερτορίου του κάθε οργάνου/φωνής. Από το ρεπερτόριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μουσικό όργανο/φωνή, οι υποψήφιοι/ες θα επιλέξουν ένα έργο από κάθε μία από τις τρεις ομάδες έργων του εν λόγω ρεπερτορίου και θα προετοιμάσουν την ερμηνεία τους για τρία (3) έργα συνολικά.

Για να δείτε το επικαιροποιημένο ρεπερτόριο έργων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, επιλέξτε από τα παρακάτω είδη μουσικής πατήστε εδώ