Την περασμένη χρονιά, περισσότερα από 400 σχολεία από 27 χώρες του κόσμου συμμετείχαν στη δράση.

Με τα παιδιά στο επίκεντρο, η Διεθνής Ημέρα Δράσης Plastic Clever Schools έρχεται να κινητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στα σχολεία με ένα πλήρες πρόγραμμα συνελεύσεων, δραστηριοτήτων στην τάξη και εργαστηρίων με ειδικούς, με στόχο τα σχολεία να μειώσουν τα πλαστικά μίας χρήσης και να ξεκινήσουν τα σχέδια δράσης τους για τη μείωση της χρήσης του πλαστικού στο σχολείο και την κοινότητά τους.

Ειδικότερα, η διεθνής ημέρα δράσης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα καλούνται να ενωθούν με σχολεία από όλο τον κόσμο και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα δραστηριοτήτων με θέμα την πλαστική ρύπανση.

«Η Διεθνής Ημέρα Δράσης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους να δείξουν την ηγετική τους θέση στον αγώνα κατά της ρύπανσης από πλαστικά και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα σχολεία τους», ανέφερε η Έιμυ Μικ (Amy Meek), συνιδρύτρια της Kids Against Plastic.

Στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνονται δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών, ομιλίες από ειδικούς, εργαστήρια πρακτικές δραστηριότητες, δημιουργικός διαγωνισμός και βραβεία για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες θα έχουν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που θα τους διευκολύνει να εμπνεύσουν τους μαθητές και να ξεκινήσουν μια μετρήσιμη αλλαγή στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας θα είναι το Beacon school (σχολείο-Φάρος) για την Ελλάδα το οποίο θα σηματοδοτήσει την έναρξη της Διεθνούς Ημέρας Δράσης Plastic Clever Schools 2025, ενώ τον δημιουργικό διαγωνισμό θα ανακοινώσει ο πολυβραβευμένος υποβρύχιος κινηματογραφιστής και θαλάσσιος βιολόγος, Γιάννης Ίσσαρης.