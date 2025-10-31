Τα κενά στα σχολεία «βουλιάζουν» τις τάξεις με τους γονείς να ζητούν προσλήψεις αναπληρωτών άμεσα και το Υπουργείο Παιδείας να πασχίζει να βρει λύσεις ενόψει της τρίτης φάσης.

Ανησυχία και δυσαρέσκεια επικρατεί στα σχολεία καθώς τα κενά είναι τεράστια ενώ η πολυαναμενόμενη τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών τελικά θα υλοποιηθεί μέχρι τις 15 Νοέμβρη με τους εκπαιδευτικούς να καταγγέλλουν ότι αντί να επισπευστεί η κάλυψη και να μην χάνονται χιλιάδες ώρες μαθημάτων το Υπουργείο καθυστερεί τη διαδικασία.

Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς κύκλους, τα κενά υπολογίζονται σε περίπου 8.000 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, ωστόσο όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η τρίτη φάση θα καλύψει μόλις 3.500 προσλήψεις, αριθμός που χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» από τους εκπαιδευτικούς. Το πρόβλημα με τα κενά καλύπτει όλες τις βαθμίδες με τα περισσότερα να παρατηρούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως σε ειδικότητες Φυσικών, Πληροφορικής και Φιλολόγων, στην Πρωτοβάθμια, σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες με την Παράλληλη Στήριξη και το Ολοήμερο Σχολείο να είναι σε δεινή θέση. Προβληματική είναι εν γένει η κατάσταση και στην Ειδική Αγωγή, όπου οι ανάγκες είναι πάντα αυξημένες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddtfcaf7owqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως δήλωσε και ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ στο enanews.gr «Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν ακόμη κενά σε αρκετές ειδικότητες, κυρίως στην επαρχία και στα νησιά. Τα σχολεία λειτουργούν με προσωρινές λύσεις, με αναπληρωτές που μετακινούνται συνεχώς και με υποδομές που σε πολλές περιπτώσεις είναι πεπαλαιωμένες. Στην Καβάλα υπάρχουν ακόμα 60 κενά εκπαιδευτικών και 8.000 σε όλη την επικράτεια. Πολλοί εκπαιδευτικοί εργάζονται σε δύο ή και τρία σχολεία για να καλύψουν τα κενά. Ταυτόχρονα, το αυξημένο διοικητικό βάρος, η γραφειοκρατία και οι συνεχείς αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική δημιουργούν τεράστια πίεση. Και φυσικά, υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα: οι αποδοχές παραμένουν στάσιμες, παρά την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.»

{https://www.youtube.com/watch?v=MbuqyEgZenc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την φετινή εικόνα υποστελέχωσης στα σχολεία που έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο μπάχαλο επισημαίνοντας πως «κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει τη λειτουργία των σχολείων και την ήδη μετ΄εμποδίων εκπαιδευτική διαδικασία». Μάλιστα εξίσου προβληματική είναι για τους γονείς και η λύση «μπάλωμα» των συγχωνεύσεων τάξεων που αποφασίστηκαν αιφνιδιαστικά σε μια προσπάθεια να εξωραιστεί το χάος της υποστελέχωσης.

Ενδεικτική η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «Πώς θα σας φαινόταν αν απο αύριο και ως το τέλος της χρονιάς ενωθούν το Στ1 με το Στ2, φτάνοντας στα 25, μπορεί και 28 παιδιά; Αντί για δυο δασκάλες θα έχουν μία, ίσως και μια παράλληλη για όλες τις διαγνώσεις των έως πρότινος δύο τάξεων. Στο Υπουργείο Παιδείας αυτο φαίνεται πολύ λογικό και κυρίως οικονομικό! Τα κενά σε εκπαιδευτικούς ξαφνικά δε θα υπάρχουν, αντίθετα οι εκπαιδευτικοί θα τους περισσεύουν κιόλας! Μόνο που τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Και οι πρόχειροι και απόλυτα αντιπαιδαγωγικοί υπολογισμοί του Υπουργείου Παιδείας απαράδεκτοι.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkx3gfnhz5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «μπάλωμα» με τις συγχωνεύσεις τάξεων

Γονέας δήλωσε στο Dnews ότι «Το Υπουργείο Παιδείας θυμήθηκε στις 20 Οκτωβρίου να βρει λύσεις για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία! Και το μόνο που μπόρεσε να σκεφτεί είναι να διαλύσει και όσα σχολεία είχαν καταφέρει να μπουν σε μια λειτουργική ισορροπία, συγχωνεύοντας τμήματα και στοιβάζοντας 25 παιδιά σε μικρές τάξεις που δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τα πρότυπα ασφαλείας, α

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διαλύουν τμήματα συμπτύσουν τάξεις και σχολεία αφήνοντας χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. 2 μήνες τώρα έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες ώρες διδασκαλίας και βρήκαν το κόλπο με τις συγχωνεύσεις τάξεων για να λύσουν τα κενά».

Στα κάγκελα και οι γονείς του 2ου ΓΕΛ Χαιδαρίου. Όπως καταγγέλλουν «έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, αποφασίστηκε η συγχώνευση των τμημάτων της Α΄ Λυκείου. Η απόφαση αυτή αυξάνει τον αριθμό μαθητών ανά τάξη, δυσκολεύει τη μαθησιακή διαδικασία, ακυρώνει την εξατομικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, καθώς παραβιάζει τους κανόνες πυρασφάλειας και χωροταξίας. Οι συγχωνεύσεις είναι αντιπαιδαγωγικό μέτρο που υπονομεύει το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση και επιβαρύνει το ήδη καταπονημένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τη δημόσια εκπαίδευση, όχι να τη συρρικνώνει στο όνομα της «εξοικονόμησης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddt2a8alsjy9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι γονείς της Νέας Σμύρνης ζητούν εδώ και τώρα λύσεις για τα κενά στα σχολεία και το Ολοήμερο

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης που όπως καταγγέλλουν έχει φτάσει στο απροχώρητο το αδιέξοδο με τα κενά στα σχολεία της περιοχής. Όπως σημειώνουν στο Dnews «έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα κενά σε ολοήμερο και κανονικό πρόγραμμα σε πολλά σχολεία της Νέας Σμύρνης παραμένουν. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι θα καλυφθούν με προσλήψεις αναπληρωτών, εκατοντάδες μαθητές στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στο ολοήμερο πρόγραμμα, και οι εργαζόμενοι γονείς αναγκάζονται να εξαντλούν άδειες ή να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα μελέτης. Συγκεκριμένα: Σε σειρά νηπιαγωγείων (π.χ. 9ο, 10ο, 13ο) δεν λειτουργούν όλες ή δεν λειτουργεί καμία τάξη Ολοήμερου. Σε αρκετά δημοτικά (π.χ. 4ο, 6ο) το Ολοήμερο λειτουργεί μόνο για μερικές τάξεις, με τους υπόλοιπους μαθητές να αποχωρούν στις 13:15. Στην πλειοψηφία των σχολείων δεν λειτουργεί το Διευρυμένο Ολοήμερο (έως 17:30).»

Αγώνας «δρόμου» του Υπουργείου για να καταγραφούν τα κενά

Μάλιστα από χθες είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των λειτουργικών κενών ενόψει της Γ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών ώστε το Υπουργείο να διαπιστώσει πού υπάρχει ανάγκη άμεσης κάλυψης. Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΔΕ) της χώρας να καταγράψουν τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Η καταγραφή των κενών θα γίνεται μέσω του ΟΠΣΥΔ έως και την Τρίτη 4/11/2025, ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι την Τετάρτη 5/11/2025.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddtet0wjtrqp?integrationId=40599y14juihe6ly}