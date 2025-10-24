«Εκπαιδευτική πολιτική δεν γίνεται με τα ΜΑΤ και με τα δακρυγόνα» ξεσπούν οι γονείς με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

Σάλος και θύελλα αντιδράσεων έχουν ξεσηκωθεί στον απόηχο των χθεσινών επεισοδίων έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν χημικά και κρότου λάμψης εναντίον γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών που διαμαρτύρονταν για τις προωθούμενες συγχωνεύσεις τάξεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής καταγγέλλει την απαράδεκτη και αναίτια επίθεση της αστυνομίας. Όπως σημειώνουν η επίθεση πραγματοποιήθηκε απρόκλητα από πάνοπλους αστυνομικούς των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, ενώ οι Ενώσεις και οι Σύλλογοι Γονέων, καθώς και τα σωματεία των εκπαιδευτικών, βρισκόντουσαν εκεί για να καταγγείλουν τις συγχωνεύσεις τμημάτων που αποφάσιζε εκείνη τη στιγμή το αρμόδιο Συμβούλιο.

«Η απάντηση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ήταν ξύλο, χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης στο πρόσωπο μικρών παιδιών, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να οδηγηθούν στο νοσοκομείο. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Διεύθυνση της ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας για αυτό το όργιο καταστολής, με θύματα ακόμη και μικρά παιδιά» τονίζουν οι γονείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddq9lqvww3mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση ότι «δεν μπορούν με ξύλο και χημικά να σταματήσουν τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τον αγώνα που δίνουμε για να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις δασκάλων στα σχολεία των παιδιών μας, να υποστηρίζονται τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, όπως δικαιούνται και να μην στοιβάζονται οι μαθητές σε 25άρια τμήματα.Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σηκώσει ξανά χέρι στα παιδιά μας.»

Οι γονείς κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους καλώντας σε μαζικές κινητοποιήσεις, στηρίζοντας τη συγκέντρωση που διοργανώνουν οι Ενώσεις του Κεντρικού Τομέα της Ομοσπονδίας τη Δευτέρα 27/10 στις 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και με μαζική συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpma4hdpjlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το περιστατικό καταστολής καταδικάζει και η Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης κάνοντας λόγο για πρωτοφανή επίδειξη αστυνομικής βίας εις βάρος γονέων και παιδιών. Όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους «κυβέρνηση και αστυνομία, καταπατώντας στοιχειώδεις διατάξεις που θεμελιώνουν τα δικαιώματα στο συνέρχεσθαι και στη διαμαρτυρία, επέλεξαν την καταστολή και τον αυταρχισμό ενάντια σε μια ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας που είχε ως μοναδικό στόχο να καταγγείλει τις απαράδεκτες προσπάθειες συγχώνευσης τμημάτων και τις ελλείψεις, πολλές εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αφού η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κρύψει τα εκατοντάδες κενά στα σχολεία με την μετάθεση των κρατικών ευθυνών στις άδειες εγκυμοσύνης των εκπαιδευτικών και στους γονείς που δήθεν στέλνουν χωρίς λόγο τα παιδιά τους στο ολοήμερο, αποφάσισε να προχωρήσει “αποφασιστικά”: έριξε χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης σε δεκάχρονα παιδιά και ξύλο σε γονείς και δασκάλους που αντιστέκονται.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddptzhki4hg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν μας τρομάζουν! Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τα δίκαια αιτήματα για τους μαθητές μας»

Στήριξη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» που αναφέρει ότι «Ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικά σωματεία βρέθηκαν απέναντι στην παρουσία της αστυνομίας η οποία εντελώς απρόκλημα προχώρησε σε μια βάρβαρη επίθεση εναντίον των συγκεντρωμένων με χημικά, βόμβες κρότου λάμψης και γκλόμπ! Τα χημικά εξαπλώθηκαν στον αέρα ενώ βόμβες κρότου λάμψης έσκαγαν δίπλα σε οικογένειες με παιδιά! Η καταστολή τους δεν μας τρομοκρατεί! Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και θα συνεχιστεί για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας! Δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση αφού το τελευταίο διάστημα η ανάγκη για πολεμική προτεοιμασία καθορίζει όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης! Βάζουν στο στόχαστρο εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς γιατί φοβούνται την δύναμη του οργανωμένου λαού!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpnynyqyy89?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όνειδος να «ψεκάζονται» εκπαιδευτικοί και γονείς επειδή ζητούν σεβασμό στο σχολείο»

Η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης. «Καμία «επιτελική» διαχείριση δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα: τα χιλιάδες κενά, τις συμπτύξεις που διαλύουν σχολικές κοινότητες και τα υπερπλήρη τμήματα που απαξιώνουν το παιδαγωγικό έργο. Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η εκπαίδευση δεν είναι πεδίο αστυνομικής διαχείρισης, αλλά δημόσιο αγαθό που στηρίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο, τη δημοκρατία και τον αλληλοσεβασμό. Η Παιδεία είναι πρόταγμα για μια κοινωνία δικαιότερη, με λιγότερες ανισότητες και περισσότερη ανθρωπιά. Η απάντηση στον αυταρχισμό είναι η συλλογική φωνή του εκπαιδευτικού κινήματος.»

Καταγγγέλουν τις απαράδεκτες εικόνες βίας τονίζοντας ότι «αιτία της διαμαρτυρίας ήταν οι συμπτύξεις τμημάτων και τα τεράστια κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, παρότι βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αντί για λύσεις και διάλογο, οι εκπαιδευτικοί συνάντησαν ασπίδες και χημικά. Αντί για σεβασμό, εισέπραξαν καταστολή. Η Παιδεία δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσεων· συνδέεται άρρηκτα με τη μόρφωση, την προαγωγή του ορθολογισμού, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της ανοιχτής κοινωνίας. Όταν μια κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ και χημικά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, παραδίδει μαθήματα αυταρχισμού, επιστρέφοντας σε τακτικές και εποχές που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Η εικόνα εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών να «ψεκάζονται» επειδή ζητούν ανθρώπινες συνθήκες μάθησης και σεβασμό στο δημόσιο σχολείο αποτελεί όνειδος για μια κυβέρνηση που διακηρύσσει υποκριτικά ότι η Παιδεία είναι «προτεραιότητα».»

Αιχμηρή για τα όσα συνέβησαν χθες και η ΟΙΕΛΕ που με ανακοίνωσή της καταγγέλλει με έντονο τρόπο τα επεισόδια. Η ΟΙΕΛΕ εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή της για κρατική βαναυσότητα ακόμη και σε μικρά παιδιά και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε συστράτευση. «Η κυβέρνηση, στην απόπειρά της να χτίσει μια νεοφεουδαρχική κοινωνία ελάχιστων προνομιούχων, προστρέχει σε πρωτόγνωρες πρακτικές βίας. Ας γνωρίζουν ότι η κοινωνία εξοργίζεται όλο και περισσότερο με την ασυδοσία, τον αυταρχισμό, την διαρκή προστασία των λίγων και ημετέρων, τα σκάνδαλα, το εξοργιστικό κόστος ζωής. Και σύντομα θα αποστείλει το λογαριασμό στους αλαζόνες» καταλήγουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpma4hdpjlt?integrationId=40599y14juihe6ly}