Χτύπησαν και τον διευθυντή που πήγε να τους χωρίσει

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε χθες σε Λύκειο της Νέας Ιωνίας Βόλου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν τέσσερις μαθητές πιάστηκαν στα χέρια στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 16χρονος, αλλά και να χτυπηθεί ο διευθυντής του σχολείου που προσπάθησε να παρέμβει για να τους χωρίσει.

Σύμφωνα με το Magnesianews.gr, στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται ένας 23χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου και δύο 17χρονοι, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 16χρονο συμμαθητή τους, προκαλώντας του μώλωπες και εκδορές στο πρόσωπο.

Ο διευθυντής και ένας ακόμη καθηγητής που έσπευσαν να σταματήσουν τη συμπλοκή δέχθηκαν χτυπήματα την ώρα που προσπαθούσαν να επαναφέρουν την τάξη στο προαύλιο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου και των δύο 17χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkepxwm8usx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 23χρονος μαθητής, που φοιτά στο ίδιο σχολείο, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για σήμερα Παρασκευή (17/10), προκειμένου να προετοιμαστεί η υπεράσπισή του και να προσκομιστεί ιατρική γνωμάτευση για τα τραύματα του 16χρονου. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελέας Ανηλίκων Βόλου άσκησε δίωξη για το ίδιο αδίκημα και στους δύο 17χρονους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δικαστούν από το Δικαστήριο Ανηλίκων. Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν άγνωστοι, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι ανήκουν στην ίδια παρέα και φαίνεται πως μια λογομαχία εξελίχθηκε σε έντονο καυγά.