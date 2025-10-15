Οι εγκύκλιοι για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2025-2026, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.

β) σε Μουσικά Σχολεία

γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και

στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2025 έως 31-10-2025 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και όχι να προβαίνουν στην καταχώριση των σχετικών αιτήσεων εκ μέρους τους. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 (111Α΄) και δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά, σύμφωνα με και την παρ. 1γ του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται στη διάρκεια της θητείας τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετούνται οριστικά κατά το επόμενο έτος τού έτους λήξης της θητείας τους. Επισημαίνεται ότι δεν υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης οι εκπαιδευτικοί που: ενώ υπηρετούσαν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2024-2025 μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή, όπως προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του ενενηκοστού τετάρτου άρθρου του ν. 4812/2021 (110Α΄).

Ωστόσο, όσοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή και κατόπιν τοποθετήθηκαν με μονοετή θητεία υποβάλλουν κανονικά αίτηση οριστικής τοποθέτησης.μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή το 2025 πριν την έναρξη της διετούς θητείας τους για τα σχολικά έτη 2025-2026 και 2026-2027 βάσει των διατάξεων της παρ. 15 του του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως διαμορφώθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 145 του ν. 5039/2023 (83Α΄).

Χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α΄), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 5039/2023 (83Α΄).

