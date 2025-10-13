Δήμος Αθηναίων και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και καινοτομίας.

Έχεις μια καινοτόμα ιδέα ή αναζητάς την ευκαιρία να ξεκινήσεις την επιχειρηματική σου πορεία; Το IDEA FACTORY 2025 είναι εδώ για να σε βοηθήσει να αναπτύξεις τις δεξιότητες ενός σύγχρονου επιχειρηματία.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΑΣΥ Α.Ε. ΑΟΤΑ» και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανοίγει τις πόρτες του στις 3 Νοεμβρίου. Δήλωσε συμμετοχή έως και τις 23 Οκτωβρίου.

Φέτος, για πρώτη φορά «τρέχει» ειδικά για φοιτητές/τριες (3ου εξαμήνου και άνω) όλων των Πανεπιστημίων της Αττικής, στην Αθήνα, με επτά ημέρες εντατικών workshops.

Τι είναι το IDEA FACTORY

Το IDEA FACTORY (Innovation Design & Entrepreneurial Action) είναι ένα δια-πανεπιστημιακό πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών που συνδυάζει γνώσεις, δεξιότητες καινοτομίας και συνεργασία μεταξύ φοιτητών και ερευνητών από διαφορετικά πεδία. Συντονίζεται από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΑΣΥ Α.Ε. ΑΟΤΑ» του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται ταχύρρυθμα εκπαιδευτικά workshops γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υποστήριξη και καθοδήγηση (mentoring & coaching) από εξειδικευμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στις τρεις καλύτερες ομάδες θα απονεμηθεί έπαινος διάκρισης ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες (3ου εξαμήνου και άνω) όλων των Πανεπιστημίων της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων που θα συνδυάσουν διαφορετικές δεξιότητες και οπτικές.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 ημέρες, κατανεμημένες σε δύο εβδομάδες: Δευτέρα 03/11/2025 μέχρι και Πέμπτη 06/11/2025 και από Δευτέρα 10/11/2025 έως και Τετάρτη 12/11/2025.

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στον σύνδεσμο: https://shorturl.at/0ylBB

Περισσότερες πληροφορίες: https://shorturl.at/HRFI8

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Τηλ: 210 8203827/ 829

*Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23/10/2025 και ώρα 23:59.

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΑΣΥ Α.Ε. ΑΟΤΑ», στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά επιχειρηματιών.