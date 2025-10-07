Η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο «ζεσταίνεται» με τους μαθητές να το απορρίπτουν παρά τα σχέδια του Υπουργείου που το «διαφημίζουν» ως τη λύση που θα αλλάξει τα κακώς κείμενα του Λυκείου.

Το Εθνικό Απολυτήριο είναι το νέο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να επιφέρει σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του Λυκείου όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ο πρωθυπουργός το προανήγγειλε στην ΔΕΘ, η Σοφία Ζαχαράκη το έχει θέσει στην κορυφή των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων και οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι μετράμε αντίστροφα για την επίσημη εκκίνηση των διεργασιών που θα σηματοδοτήσουν την μεταρρύθμιση σταθμό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αρμόδια υπουργός Παιδείας αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό το αργότερο μέχρι αύριο όπου όπως όλα δείχνουν θα λάβει το «πράσινο φως» προκειμένου να εκκινήσει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Όπως έχει διευκρινιστεί οι όποιες αλλαγές συντελεστούν, δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, καθώς το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2029–2030, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων.

Στα σκαριά το Εθνικό Απολυτήριο με την Ζαχαράκη αποφασισμένη να το προχωρήσει μέχρι τέλους

Συναίνεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της θέσπισης Εθνικού Απολυτηρίου βλέπει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι και η κατάργηση των Πανελληνίων. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA «Διαπίστωσα στη Βουλή τη συναίνεση. Έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Αρκετοί συμφώνησαν ότι το Λύκειο πρέπει να είναι απλά ο προθάλαμος για τις Πανελλήνιες. Πρέπει κάθε τάξη να μετράει ξεχωριστά με διαβάθμιση. Θέλουμε ένα δυνατό Εθνικό Απολυτήριο», τόνισε η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κατάργηση των Πανελληνίων για τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο ή στη Γ’ Γυμνασίου. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει την καθημερινότητά τους ή την προοπτική τους. Είναι ένα από τα σενάρια η κατάργηση τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχει συζητηθεί η αλλαγή. Υπάρχουν προτάσεις. Θα γίνει μια πρόταση προς όλα τα κόμματα, θα πουν και οι εκπαιδευτικοί την άποψή τους. Να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο».

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, ύστερα από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται στο τέλος κάθε τάξης, οι μαθητές θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Ταυτόχρονα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα εισαχθούν νέα μαθήματα, παρέχοντας στο τέλος έναν πλήρη κύκλο γνώσεων πριν από την επαγγελματική ακαδημαϊκή συνέχεια των μαθητών. Τα νέα μαθήματα θα συμπεριλαμβάνουν και την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλες της τις εφαρμογές. Το νέο πλαίσιο προβλέπει προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων, συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών εργαλείων αξιολόγησης και πιστοποίηση ξένων γλωσσών εντός του σχολείου. Το Εθνικό Απολυτήριο θα περιλαμβάνει τη συλλογή των βαθμών και των τριών τάξεων του Λυκείου, καθώς και τα πιστοποιητικά Πληροφορικής και Γλωσσομάθειας.

Προμετωπίδα της μεταρρύμισης ο συνυπολογισμός των βαθμών όλων των τάξεων του Λυκείου (με διαβαθμισμένο συντελεστή), προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου,η πιστοποίηση ξένης γλώσσας ως προαπαιτούμενο, η ψηφιακή ενδοσχολική αξιολόγηση μέσω Τράπεζας Θεμάτων, η σταδιακή κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Κεντρική στόχευση είναι μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου το Λύκειο να επανακτήσει τον αυτόνομο παιδαγωγικό του ρόλο καθώς οι επιδόσεις και οι βαθμολογίες των μαθητών δεν θα προκύπτουν αποκλειστικά μέσω των εξετάσεων. Μετατοπίζεται, δηλαδή, το βάρος από την εξετασιοκεντρική προσέγγιση στη συνεπή μαθητική πορεία και την ουσιαστική αξιολόγηση και πρόοδο του μαθητή ως αλλαγή φιλοσοφίας. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, πρόκειται για ένα εγχείρημα με πολύ ευρύ αποτύπωμα πανεθνικής εμβέλειας, καθώς το νέο Λύκειο αφορά 230.000 μαθητές κάθε χρόνο, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια, αλλά και την αγορά εργασίας. «Είναι στρατηγική επιλογή με ορίζοντα και συνέχεια. Ένα έργο που ενώνει το σχολείο με την κοινωνία και χτίζει το μέλλον των νέων με σταθερά θεμέλια», όπως έχει υπογραμμίσει πολλάκις η κ. Ζαχαράκη.

Εθνικό Απολυτήριο: Διαφάνεια και ευελιξία κόντρα στις στρεβλώσεις

Σε άρθρο του στην Καθημερινή ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στους άξονες πάνω στους οποίους θα δομηθεί η μεταρρύθμιση του Εθνικού Απολυτηρίου δίνοντας έμφαση στο πώς το Λύκειο θα επανακτήσει την εκπαιδευτική του αίγλη και πώς σταματήσουν όλες οι αγκυλώσεις που ταλανίζουν τους μαθητές αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα με φόντο την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «Γνωρίζετε ότι το ελληνικό απολυτήριο λυκείου δεν γίνεται αποδεκτό από χώρες όπως η Γερμανία; Ή ότι σημαντικά ξένα πανεπιστήμια δεν το αναγνωρίζουν ως αξιόπιστο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών μας; Αν αναρωτιέστε γιατί, μια απάντηση μπορεί να είναι ότι το «άριστα», που κατά κόρον αναγράφεται στα απολυτήρια λυκείου (ένας στους τέσσερις αποφοίτους αποφοιτά με άριστα), μετατρέπεται σε βαθμούς κάτω ή πέριξ της βάσης του 10 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καθιστώντας έτσι το απολυτήριο ένα χαρτί χωρίς αξία. Είναι κοινό μυστικό, επίσης, ότι πολλοί μαθητές εξαντλούν τις απουσίες τους, εγκαταλείποντας ουσιαστικά το λύκειο στις τελευταίες τάξεις του. Πολύ απλά διότι αφιερώνουν όλες τους τις δυνάμεις στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια. Οπως και ότι πολλές ελληνικές οικογένειες «αιμορραγούν» οικονομικά για να προσφέρουν στα παιδιά τους το καλύτερο που μπορούν ως πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία σε ένα αδύναμο λύκειο.»

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο «έχει φτάσει πλέον η ώρα να μιλήσουμε και για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», που δεν είναι άλλος από το ότι επιτρέψαμε συλλογικά, εδώ και δεκαετίες, το λύκειο να μετατραπεί σε προθάλαμο εξετάσεων τεσσάρων μόνο μαθημάτων. Συμφιλιωθήκαμε με μια πραγματικότητα που λέει ότι είναι εντάξει τα παιδιά μας να είναι «περαστικοί» από το λύκειο, στερώντας τους κρίσιμες γνώσεις γενικής παιδείας, απολύτως αναγκαίες για την κοινωνική και ακαδημαϊκή τους συγκρότηση αλλά και την ατομική τους ωρίμανση. Το λύκειο δεν έχασε απλώς τον δρόμο της γενικής παιδείας.»

Στον εκπαιδευτικό δρόμο που χάραξε το ΠΑΣΟΚ

«Είναι καιρός να δώσουμε ξανά αξία και περιεχόμενο στο Λύκειο το οποίο πρέπει να ανακτήσει τον παιδαγωγικό του ρόλο. Σε αυτό αποσκοπεί η πρόταση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου (ΕθΑπ). Το ΕθΑπ δεν είναι καινούργια ιδέα, καθώς είχε ετοιμαστεί ως σχέδιο νόμου από τον Γ. Παπανδρέου, υπουργό Παιδείας (1994-96), και το «Νέο Σχολείο» της Άννας Διαμαντοπούλου (2009-12). Ενσωματώθηκε στα προγράμματα παιδείας του ΠΑΣΟΚ (2008) και της Ν.Δ. (2018), ενώ παρόμοιες ιδέες περιείχε και το πόρισμα της Επιτροπής Λιάκου επί ΣΥΡΙΖΑ (2016). Το γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ ενώ συζητείται επί τόσα χρόνια πρέπει να μας προβληματίσει. Και η απάντηση έχει να κάνει με την αναγκαία πολιτική συναίνεση που απαιτεί μια τόσο σημαντική και σύνθετη παρέμβαση στη δομή της εκπαιδευτικής κουλτούρας και λειτουργίας. Η θεσμοθέτηση ενός πιο έγκυρου, αξιόπιστου και αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης στο λύκειο είναι, πλέον, ώριμη.» τονίζει ο κ. Σκέρτσος.

«Οι εξετάσεις στο λύκειο δεν αυξάνονται. Ο τρόπος διεξαγωγής μόνο αλλάζει. Ολα τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων θα προέρχονται, με κλήρωση, από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και θα συνοδεύονται από οδηγό βαθμολόγησης. Ολα ανοικτά και διαθέσιμα σε όλους, χωρίς τον αιφνιδιασμό των άγνωστων θεμάτων. Για την εγκυρότητα της διαδικασίας τα γραπτά των μαθητών μπορούν πλέον να ψηφιοποιούνται και να αποθηκεύονται σε αποθετήριο, ενώ εξωτερικό σώμα έμπειρων βαθμολογητών δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ολα με κανόνες, με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, και ανοικτά σε μαθητές και γονείς.

Στον βαθμό του ΕθΑπ μπορούν να συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και των τριών τάξεων, ώστε να μην κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού σε μια τρίωρη εξέταση, όπως σήμερα, αλλά και χωρίς να εξελιχθεί το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο. Οι βαθμοί τετραμήνου μπορούν επίσης να «διορθώνονται» με βάση την τελική γραπτή επίδοση, ώστε να περιοριστεί η όποια αυθαιρεσία της προφορικής εξέτασης. Θέλουμε κάθε μέρα στο σχολείο να «μετράει». Λίγο, αλλά να «μετράει». Μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, να αποκτήσουμε ένα σχολείο «που μετράει» για τους μαθητές του, αναβαθμίζοντας το απολυτήριο λυκείου σε εθνικό απολυτήριο, αποκαθιστώντας τον ρόλο και το κύρος του λυκείου για όλους.»

«Η λύση στο σχολείο εξεταστικό κέντρο και στις Πανελλήνιες, δεν είναι Τριπλές Πανελλήνιες»: Μπλόκο των μαθητών

Τα σχέδια του Υπουργείου βρίσκουν «πόρτα» στους μαθητές καθώς ήδη έχουν διατυπωθεί οι πρώτες σφοδρές αντιδράσεις για το πνεύμα και την ουσία του Εθνικού Απολυτηρίου που ισοδυναμεί με «τριπλές Πανελλήνιες» και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Όπως έχει διαμηνύσει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δεν θα επιτρέψουν την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου και θα μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια επιβολής του. «Δεν μας έφτανε η Τράπεζα Θεμάτων και η ΕΒΕ, βρήκαν άλλον έναν τρόπο να μας διαχωρίζουν και να αφήνουν χιλιάδες από εμάς κάθε χρόνο έξω από Πανεπιστήμια και Σχολές! Θέλουν τώρα να δίνουμε Πανελλήνιες σε κάθε τάξη του Λυκείου σε όλα τα μαθήματα με Τράπεζα Θεμάτων και ΕΒΕ! Πάμε καλά; Θα ξεκινάμε φροντιστήρια από το νηπιαγωγείο σε λίγο! Όσο κάποιοι λίγοι θα μπαίνουν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και θα σπουδάζουν ότι θέλουν χωρίς εξετάσεις, εμείς θα δίνουμε πανελλαδικές εξετάσεις ακόμα και στα Θρησκευτικά απλά και μόνο για να πάρουμε απολυτήριο! Η λύση στο σχολείο- εξεταστικό κέντρο και στις Πανελλήνιες, δεν είναι Τριπλές Πανελλήνιες! Είναι να στηριχτούμε οι μαθητές με ενισχυτική διδασκαλία, να μας δίνεται η δυνατότητα επενεξέτασης σε ένα μάθημα που δεν πήγαμε καλά κρατώντας τη βαθμολογία στα άλλα, είναι να καταργηθεί η ΕΒΕ που έχει αδειάσει τα Πανεπιστήμια από φοιτητές! Είναι να έχουμε καθηγητές και όχι κενά!».

Όπως όλα δείχνουν η σύγκρουση θεωρείται δεδομένη και το μέλλον θα δείξει πότε αλλά κυρίως πώς θα γίνουν πράξη τα κυβερνητικά σχέδια για την επίμαχη μεταρρύθμιση.