Το πέρασμα της κακοκαιρίας και τα φαινόμενα αυξημένης έντασης που αναμένονταν οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.
Απόφαση για κλειστά σχολεία στην Σύμη
Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία και στη Σύμη εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του νησιού για αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.
Η σχετική ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, καθώς και στις σχολικές μονάδες του νησιού.
