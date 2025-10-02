Ο δήμαρχος Σύμης αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας και τα φαινόμενα αυξημένης έντασης που αναμένονταν οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Απόφαση για κλειστά σχολεία στην Σύμη

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία και στη Σύμη εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η απόφαση ελήφθη από τη δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του νησιού για αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, καθώς και στις σχολικές μονάδες του νησιού.

