Με κλειστά σχολεία και τριήμερο θα γιορτάσουν οι μαθητές της Αθήνας τον πολιούχο της πόλης.

Κλειστά θα είναι αύριο όλα τα σχολεία στο Δήμο Αθηναίων με τους μαθητές να απολαμβάνουν ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Η 3η Οκτωβρίου είναι μέρα αργίας για τον Δήμο της Αθήνας καθώς κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιορτάζεται η μνήμη του πολιούχου προστάτη της πρωτεύουσας, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι πάντα κλειστά ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Αθήνας και φέτος που «πέφτει» Παρασκευή δημιουργείται ένα έξτρα τριήμερο για τους μαθητές χάρη στο σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Η ενημέρωση που στάλθηκε στους γονείς για τα κλειστά σχολεία στις 3 Οκτώβρη

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου το σχολείο μας θα είναι κλειστό όπως όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων εν όψει του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πόλης.

Γιατί ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι ο πολιούχος της Αθήνας

Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 9μΧ και διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, εξού και το προσωνύμιό του. Λόγω της ιδότητητάς του, είναι προστάτης των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος. Υπήρξε ειδωλολάτρης και ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό.

Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου. Τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος. Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε: «ἢ Θεὸς πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπόλλυται» («ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν»).

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο να μιλά για εκείνο το υπερφυσικό σκοτάδι, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την εγκυρότητα της νέας του πίστης. Ο Διονύσιος βαπτίσθηκε Χριστιανός μαζί με την οικογένειά του με την οικογένειά του το 52 μ.Χ. Με την νέα του πίστη, διετέλεσε Επίσκοπος της πόλεως των Αθηνών και έλαβε μαρτυρικό τέλος δια της πυράς. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης μαρτύρησε για την πίστη του επί του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δομιτιανού. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πηγές το μαρτύριό του τελέστηκε επί Τραϊανού ή και επί Αδριανού.