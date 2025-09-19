Η «Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών» συνδιοργανώνεται από την Πρυτανεία και από τον Σύλλογο Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Τους νέους φοιτητές και φοιτήτριές του υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), οργανώνοντας από τη Δευτέρα 22 έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου σειρά δράσεων στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης «Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών».

Η εκδήλωση έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των νεοεισαχθέντων με τις Σχολές και τα Τμήματα, τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και τις παροχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις ενέργειες εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών του Πανεπιστημίου, για τις δράσεις φοιτητικών και εθελοντικών ομάδων, αλλά και για την προβολή πρωτοβουλιών κοινωνικής ευαισθησίας.

Η «Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών» συνδιοργανώνεται από την Πρυτανεία και από τον Σύλλογο Φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η κεντρική ημερίδα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11 π.μ. στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου, όπου θα χαιρετίσει ο πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αθανάσιος Σταθόπουλος.

Θα ακολουθήσει η βράβευση των φοιτητών και φοιτητριών που πρώτευσαν κατά την εισαγωγή τους στα Τμήματα του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, από Κοσμήτορες των Σχολών και Προέδρους των Τμημάτων.

Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του απόφοιτου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δωρόθεου Μουταφίδη, ο οποίος είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Οικονομικής Διεύθυνσης στην ΕΥ (Ernst & Young).