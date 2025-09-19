Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025 τα σχολεία θα λειτουργήσουν χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτικές αθλητικές εκδηλώσεις.

Η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε. Οι μαθητές επέστρεψαν για τα καλά στα θρανία και πλέον αναζητούν τις αφορμές για ανάπαυλα και αποχή από το φορτωμένο πρόγραμμα.

Και μπορεί ημερολογιακά η πρώτη επίσημη σχολική αργία να αργεί ακόμα καθώς αφορά την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου - με εξαίρεση φυσικά τυχόν γιορτές πολιούχων και προστατών Αγίων περιοχών- εντούτοις υπάρχουν περιθώρια για ανάσες ξεκούρασης άνευ σχολικών υποχρεώσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωση που μάλιστα δημιουργεί και ένα τριήμερο είναι ο εορτασμός της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025 που θα γιορταστεί στα σχολεία όλης της χώρας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να καλούνται να αφήσουν τις τσάντες σπίτι, να φορέσουν φόρμες και αθλητικά και να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε αθλητικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει το σχολείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου πρόκειται για μια σχολική μέρα με υποχρεωτικό χαρακτήρα που θα τηρηθεί απουσιολόγιο για τους απόντες με τις απουσίες μάλιστα να μην σβήνονται καθώς θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο απουσία από αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο αλλά δεν θα έχουν μαθήματα οπότε η ξεκούραση είναι δεδομένη και το σαββατοκύριακο που έπεται δίνει απλόχερα ευκαιρία για τριήμερη ανάπαυλα. Όπως διευκρινίζεται σε κάθε περίπτωση στα σχολεία που για πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να μεταφέρει τον εορτασμό σε άλλη ημέρα.

Μετά το άτυπο τριήμερο χωρίς μαθήματα η σχολική καθημερινότητα επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς από την Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη.