Πώς θα κάνετε αίτηση για να λάβετε από 1.500 έως 2.500 ευρώ μέσω του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Aύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να λάβουν από 1.500 ευρώ και έως και 2.500 ευρώ για τα έξοδα στέγασής τους.

Η τριήμερη «δεύτερη ευκαιρία» για υποβολή αίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Φοτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος, η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του φοιτητή και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με την έδρα του πανεπιστημιακού του τμήματος.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για:

Την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ως «μία πόλη» θεωρούνται και περιοχές που απέχουν λιγότερο από 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Την Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές και περιοχές που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μίσθωση πρέπει να αφορά ακίνητο εντός της «πόλης» της Αθήνας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, κάτοχος ΑΦΜ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Η είσοδος στην εφαρμογή για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιούχοι του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 2025

Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,

όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2025: Τα ποσά ανά περιοχή - Τι ισχύει σε περιπτώσεις συγκατοίκησης

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί και διαμορφώνεται ως εξής:

1.500 ευρώ για φοιτητές με μεμονωμένη μίσθωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

2.000 ευρώ για φοιτητές με συγκατοίκηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

2.000 ευρώ για φοιτητές με μεμονωμένη μίσθωση στην υπόλοιπη Ελλάδα

2.500 ευρώ για φοιτητές με συγκατοίκηση στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους και να συμβουλεύονται τις αναλυτικές οδηγίες της πλατφόρμας, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη.

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται)

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος της αίτησης, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.