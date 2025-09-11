Games
Παιδεία

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς Αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα:
https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

