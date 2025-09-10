ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Προνομιακά δίδακτρα για τις εγγραφές Σεπτεμβρίου στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης.

Η επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία των αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ και η πρακτική άσκηση των σπουδαστών τους στις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, σε συνδυασμό φυσικά με την παροχή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούν πρωτεύοντες στόχους του επιτυχημένου εκπαιδευτικού μοντέλου που ακολουθεί o μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας. Με εχέγγυα την πείρα ετών στον χώρο της -υψηλού επιπέδου- ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, το ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τους χιλιάδες επιτυχημένους αποφοίτους τους (περισσότεροι από 220.000!), αλλά και τις βραβεύσεις των σπουδαστών τους σε όλους τους τομείς σπουδών, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ κυριαρχούν στην Ανώτερη Εκπαίδευση!

Εργαστήριο Τουριστικών Επαγγελμάτων και 80+ εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη πρωτοπορούν και στη νέα εποχή & τις Νέες Τεχνολογίες και εφαρμόζουν την A.I. education method (εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης) σε πλήθος ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων τους που θα βγουν σε έναν εργασιακό στίβο με έντονο… “αέρα» A.I.! Έχοντας ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία και εφαρμόζοντας πρωτοποριακά ψηφιακά εργαλεία, οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ αναβαθμίζουν συνεχώς τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους σε περισσότερες από 90 ειδικότητες αιχμής και 13 Επαγγελματικούς Τομείς.

ΜΕΤΑ IEK & 3o έτος εξειδίκευσης: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ

Εξειδικευμένες εφαρμογές A.I. στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Δεδομένου ότι η συνεχής εξειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων (Upskilling & Reskilling) είναι προαπαιτούμενα στο νέο τοπίο της αγοράς εργασίας που διαμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 3ου έτους εξειδίκευσης στους αποφοίτους τους με τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του meta IEK!

Η μετεκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των APS προγραμμάτων (Advanced Professional Studies) που εξασφαλίζουν… advanced επαγγελματική εξειδίκευση στην A.I. εποχή για όσους επιδιώκουν:

Εδραίωση της επαγγελματικής τους θέσης

Επανένταξη στην αγορά εργασίας

Ενίσχυση του βιογραφικού τους

Με ευέλικτο ωράριο και δυνατότητα e-learning, πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή εμπειρία, ολιγομελή τμήματα, συχνές ενάρξεις, αλλά και ειδικά προγράμματα A.I., το meta IEK των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες απορρόφησης στην αγορά εργασίας!

Προπονητική & Αθλητικά Επαγγέλματα

Σημεία Υπεροχής ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Ρεκόρ Επαγγελματικής Αποκατάστασης αποφοίτων- ποσοστό 98%

αποφοίτων- ποσοστό Εξειδικευμένες εφαρμογές A.I. (Τεχνητής Νοημοσύνης)

(Τεχνητής Νοημοσύνης) Total Quality Management - Ολική Ποιότητα στα 13 αυτοτελώς οργανωμένα schools με στόχο τη μέγιστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

στα 13 αυτοτελώς οργανωμένα schools με στόχο τη μέγιστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 80 σύγχρονα εργαστηριακά σημεία εκπαίδευσης

εκπαίδευσης Διεθνής πιστοποίηση ABC Certa Awards που αναγνωρίζεται παγκοσμίως

που αναγνωρίζεται παγκοσμίως Ισχυρό δίκτυο 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων & Job Center για σύνδεση με την αγορά εργασίας

για σύνδεση με την αγορά εργασίας Διεθνείς βραβεύσεις

Ανώτερες Σπουδές σε 13 επαγγελματικούς τομείς

Σπουδές Μόδας & Ομορφιάς με τους Λάκη Γαβαλά και Μάνο Κατρίνη

