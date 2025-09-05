ΕΜΠ: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ από το Υπ. Παιδείας για την αναβάθμιση κτιριακών υποδομών

Οι παρεμβάσεις στο ΕΜΠ καλύπτουν ένα ευρύ τεχνικό φάσμα από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές.

Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 681.551,04 ευρώ προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και λειτουργικής ενίσχυσης σε εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Η σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και περιλαμβάνει οκτώ επιμέρους πράξεις που καλύπτουν κρίσιμες υποδομές, από ενεργειακά και υδραυλικά συστήματα έως ανελκυστήρες και πράσινους χώρους.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Επισκευή και συντήρηση γεώτρησης στην Πολυτεχνειούπολη (72.600 €).

Αντικατάσταση μονώσεων σε δίκτυα ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού (74.400 €).

Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών υποδομών και υποσταθμών (265.000 € συνολικά).

Συντήρηση ανελκυστήρων (161.195 €).

Συντήρηση πρασίνου και γενικές εργασίες αποκατάστασης (37.042 €).

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 και αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων, της ομαλής λειτουργίας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και της ασφάλειας φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών.

Με αυτή την απόφαση, το Υπουργείο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να στηρίξει έμπρακτα τα ΑΕΙ, ενισχύοντας την υποδομή και τον τεχνικό τους εξοπλισμό.