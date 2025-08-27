Νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις απόσπασης, προθεσμία έως 3/9

Οι αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

Μετά την ανακοίνωση για τους διορισμούς εκπαιδευτικών, οι νεοδιόριστοι της φετινής σχολικής χρονιάς σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια όλων των κλάδων, πλην του ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.02), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, είτε σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης (εκτός των Μουσικών και Καλλιτεχνικών

Σχολείων) είτε σε δομές Ειδικής Αγωγής.

Όπως σημειώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, σε ό,τι αφορά τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.02), οι οποίοι διορίστηκαν σε Μουσικά Σχολεία και δεν έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης βάσει του διορισμού τους, μπορούν να αιτηθούν απόσπαση μόνο προς άλλο Μουσικό Σχολείο, εφόσον εμπίπτουν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις που προβλέπει η ίδια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η απόσπασή τους γίνεται σε υφιστάμενα λειτουργικά κενά κατόπιν σύγκρισης των προσόντων τους με τα εκείνα των συνυποψηφίων, με προτεραιότητα σε όσους υπερτερούν.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως πιστοποιήσεις αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, πολυτεκνίας).

Τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

σε ισχύ Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (αρκεί η αναγραφή στην αίτηση του «Αριθμού Επιτροπής» και «Αριθμού Μητρώου ΚΕΠΑ» χωρίς καθέτους, παύλες ή κενά και

χωρίς την ημερομηνία και επομένως δεν θα υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς) ή

χωρίς την ημερομηνία και επομένως δεν θα υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς) ή σε ισχύ Γνωμάτευση Α/θμιας, Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) [αυτή θα πρέπει να αποσταλεί

από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν σε ποιον/ποιους

αφορά η ασθένεια, τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ]. Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή τέκνο, θα πρέπει να συνυποβάλλεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση του οποίου αιτείται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. (Άρθρο 4 της υπ’αρ. 19173/8-4-2025 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1783) όπως ισχύει)

από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν σε ποιον/ποιους αφορά η ασθένεια, τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο ΟΠΣΥΔ]. Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή τέκνο, θα πρέπει να συνυποβάλλεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση του οποίου αιτείται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. (Άρθρο 4 της υπ’αρ. 19173/8-4-2025 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1783) όπως ισχύει) πολυτεκνία: επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα ή τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία [παρ. 1, άρθρο 6,

ν. 3454/2006 (75Α΄)] συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή άγαμων γονέων απαιτείται πιστοποιητικό (Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη

διαζυγίου, επικυρωμένη από το Δικαστήριο με επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας των παιδιών) απ’ όπου να προκύπτει σε ποιους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων

τέκνων.

Σημειώνεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.02) που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών, να μεταφορτώσουν στην αίτησή τους και τα δικαιολογητικά που αφορούν στα προσόντα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 37426/Ε2/03-04-2025

(ΑΔΑ:ΨΠΖ846ΝΚΠΔ-ΡΥΒ) εγκύκλιο αποσπάσεων (κεφ. Δ΄, παρ. 2, Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία). Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγουν στον «Τύπο Αίτησης»: «Απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ», συμπληρώνουν το αντίστοιχο για την περίπτωσή τους πεδίο (Γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, Νεοδιοριζόμενος με ΚΕΠΑ 75% και άνω ιδίου ή συζύγου, Ειδική Κατηγορία: Ασθένεια ιδίου-συζύγου τέκνου καθώς και τη σχετική ασθένεια, Πολύτεκνος) και στο πεδίο «Λόγοι» αναγράφουν το Μουσικό Σχολείο στο οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν. Δικαιολογητικά αναφορικά με τα λοιπά κριτήρια μοριοδότησης (π.χ. συνυπηρέτηση, εντοπιότητα κ.α) δεν θα ληφθούν υπόψη και επομένως δεν χρειάζεται να μεταφορτωθούν.

Δείτε αναλυτικά εδώ